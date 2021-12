Nejlepší vánoční polevy: Na perníčky, bílková, na věnečky, čokoládová

Správná poleva pozvedne chuť vánočního cukroví na vyšší úroveň. Jaké polevy budou konkrétnímu cukroví slušet a jak je vyrobit? Máme pro vás několik skvělých tipů.

Aby se chutě nepřebíjely, je důležité vybírat druh polevy podle typu cukroví. Hutnějším a kakaovým kouskům sluší čokoládová poleva. Křehkému lineckému těstu zase svěží cukrové glazury. Před samotným zdobením povrch cukroví očistěte od drobků. Můžete si pomoci mašlovačkou nebo čistým kosmetickým štětcem. Postupujte rychle a polevu nanášejte ihned po umíchání, aby neztuhla.

Bílková poleva na perníčky

Tato poleva se vyznačuje pevnější a hustější strukturou. Na perníčky můžete s touto polevou kreslit linky nebo je v ní pouze namočit. Budete potřebovat 10 mírně navršených lžic jemného moučkového cukru, 1 bílek, 1 lžičku bramborového škrobu a 1 lžičku citronové šťávy. Cukr a citronovou šťávu přefiltrujte přes sítko, abyste se zbavili velkých kousků. Bílek, citron, škrob a cukr dejte do misky a metličkou šlehejte tak dlouho, až poleva zbělá a zhoustne. V robotu to trvá asi 2 minuty, ruční práce cca 15 minut. Pokud se vám zdá, že je poleva příliš hustá, přidejte citronovou šťávu. Je-li tekutější, přidejte cukr. Poleva na linky je správně vyšlehaná, pokud na metlách šlehače zůstávají špičky, které nestékají. Poleva na plochy může být tekutější. Pokud do ní párátkem nakreslíte linku, do minuty by měla zmizet. Chcete-li zdobit perníčky oběma způsoby, nejdříve si vyšlehejte polevu na linky, odeberte část do sáčku a ze zbytku připravte polevu na plochy.

Cukrovou polevu využijete nejen u žloutkových věnečků. Zdroj: Lyutik_Ryutik/Shutterstock.com

Poleva na věnečky

Cukrovou polevu využijete nejen u žloutkových věnečků, ale také na karamelové větrníky, punčové řezy a na další dezerty z odpalovaného těsta. Nachystejte si 300 g krupicového cukru, 300 g moučkového cukru, 150 ml vody a 2 lžíce octa. Cukry, vodu a ocet dejte do hrnce a vařte 8–10 minut, dokud nevznikne hustý sirup. Ten ještě horký přelijte do misky, kterou ponořte do studené lázně. Za stálého míchání nechte sirup vychladnout. Poznáte to tak, že zbělá. Hotovou polevu nanášejte na cukroví.

Čokoládová poleva

Základní čokoládovou polevu si vyrobíte ze 150 g tmavé čokolády a 125 ml smetany ke šlehání. Připravte si hrnec s vodou, kterou přiveďte k varu. Na nádobí postavte nerezovou nebo skleněnou misku. Do ní nalámejte čokoládu a nechte ji za stálého míchání částečně rozpustit. Přidejte smetanu a vytvořte kompaktní hmotu. Při zdobení by měla být poleva chladnější.

Citronová poleva

Citronová poleva sluší především lineckému těstu. Budete potřebovat 150 g moučkového cukru, 2 lžíce citronové šťávy a 2 lžíce horké vody. Citronovou šťávu přefiltrujte přes sítko, aby v ní nebyly kousky, a nalijte ji do misky. Přidejte cukr, horkou vodu a míchejte tak dlouho, dokud není směs kompaktní a bílá. Pokud by byla poleva příliš hustá, zřeďte ji trochou vroucí vody.

Citronová poleva sluší především lineckému těstu. Zdroj: Jennifer Gauld/Shutterstock.com

Skořicová poleva

Voňavá skořicová poleva je úžasná na perníčky, ale také na věnečky nebo na vánočku. Připravte si 250 g moučkového cukru, 1 lžičku rozpuštěného másla nebo stoprocentního tuku, 1/2 lžičky mleté skořice a 125 ml vody. Moučkový cukr prosejte do misky, přidejte vodu a rozpuštěný tuk. Míchejte tak dlouho, dokud nezačne být poleva hustší. V tu chvíli přidejte půl lžičky skořice. Hotovou glazuru nanášejte na cukroví štětcem nebo lžičkou.

