Hladká Ančka: Tahle polévka za pár korun vás nadchne a budete si chtít přidat!

Milujete jídla z jednoho hrnce? My vás dneska naučíme levnou polévkou s roztomilým názvem Hladká Ančka, na které si pochutná celá vaše rodina.

Polévky mají v české kuchyni nezastupitelné místo. Naši předkové je jedli přes týden, aby se zahřáli, zahnali hlad a získali pořádnou dávku energie do práce. Dnes, kdy jsou ceny potravin vyšší, se polévky opět dostávají do módy. Každá rodina má svůj repertoár polévek, ale není od věci sáhnout i po některých staročeských receptech. Jsou cenově dostupné a poměrně jednoduché. Za zkoušku stojí třeba kultovní polévka z východních Čech, které se říkávalo Hladká Ančka.

Na videu uvidíte přípravu polévky krok za krokem:

Jídlo chudých tkalců

Tuhle východočeskou kulajdu vařívali chudí tkalci. Její netradiční název Hladká Ančka v českých kuchyních zdomácněl. Nicméně lingvisté si s ním dlouhá léta lámahli hlavu. Co znamená sousloví Hladká Ančka? Odpověď nakonec částečně přinesl Jungmannův slovník. Hladká zřejmě znamená „hladová“. Dřív se totiž říkávalo hladovcům, že „mají hladkou“. V případě polévky se ale neví, jestli autor chtěl dát najevo, že je málo sytá a lehce stravitelná nebo naopak že se jedná o jídlo, které je levné a zažene hlad. A kdo byla Ančka? To se asi už nedozvíme. Nicméně i s tímhle tajemstvím má tahle polévka svůj půvab.

Vejce na různé způsoby

Základem Hladké Ančky jsou čtyři suroviny - brambory, vejce, sušené houby a smetana (případně mléko). Každá rodina si tuhle polévku přizpůsobovala k obrazu svému. Někde hospodyňka do polévky vmíchávala vejce syrová (zřejmě aby ji tím zahustila a udělala sytější), jinde se přidávala vejce vařená nebo dokonce i osmahnutá. Záleží tedy na vás, jaké verzi dáte přednost. Pro začátek můžete vyzkoušet tuhle snadnou, nicméně chutnou verzi.

Udělejte si základ

Dvě hrsti sušených hub povařte v půllitru vody. Poté je přeceďte a přidejte do většího hrnce společně s 2 bobkovými listy, kmínem, 6 kuličkami nového koření, 6 kuličkami pepře, solí a 4 bramborami nakrájenými na kousky. Směs zalijte 1,5 litrem vývaru (může být z kostky). Polévku vařte do té doby, než brambory změknou.

Základem polévky jsou sušené houby. Zdroj: Profimedia

Dochucení a servírování

Mezitím na pánvi rozpusťťe 2 lžíce másla. Orestujte na něm jednu nasekanou cibulku do té doby, než zesklovatí. Poté přihoďte na pánev 4 vejce a důkladně je osmažte. Máte? Pak zapracujte na rychlé jíšce: ve 250 ml smetany rozmíchejte 2 lžíce hladké mouky a rychle ji vmíchejte do polévky. Jakmile polévka projde varem, přidejte do ní vejce a následně i ocet. A kouzlo na zahnání hladu je hotové! Dobrou chuť.

Polévka vám dodá sílu i vitaminy. Zdroj: Profimedia



Zdroje: www.apetitonline.cz, www.hkregion.cz