Plody ořešáku královského vám v zimě dodají spoustu vitaminů a minerálů. Využijte toho a zahrňte je do svého jídelníčku. Třeba ve formě kultovní polévky.

Vlašáky. Kamenáče. Papíráci nebo Polopapíráci… Přesně tak se říká a říkávalo vlašským ořechům, které po staletí hrály v životě našich předků významnou roli. A není divu. Jejich jádra byla sytá a dokázala zahnat velký hlad. Navíc fungovala i coby „výživový doping“, protože byla plná vitaminu E, vitaminu B a důležitých minerálů (draslík, fosfor, mangan) a kyselin. Výhodou těchto ořechů byla i snadná skladovatelnost a dlouhá trvanlivost.

Jen okrajová záležitost?

Dnes jsou vlašské ořechy spíš okrajovou záležitostí a většina z nás je používá spíše jako přísadu do koláčů, posypek či ovesných kaší. Profesionální kuchaři využívají nezvyklou chuť ořechů také k přípravě specialit z mletého masa, pomazánek, posypek salátů nebo ve spojení se sýrem jako chuťovku k vínu. Vlašské ořechy ale mají na víc, než být pouhou „Popelkou“ vašich jídelníčků. Dejte jim šanci a prostor, aby vám ukázaly, co v nich je… Třeba ve formě vlašské polévky.

Polévka z ořechů

Vlašská polévka se vařívala před 126 lety. A je například součástí oblíbené kuchařky Marie Svobodové. Nejenom, že je voňavá, chutná, ale také plná výživných látek, které vaše tělo v zimě o to víc potřebuje. Jak si ji připravíte: Do hrnce nalijte 1000 ml vody a 300 ml osoleného kuřecího nebo hovězího vývaru. Přidejte do něj 40 jader vlašských ořechů a vařte je do té doby, než úplně změknou. Máte to? Pak už stačí ponořit do směsi mixér a vše rozmixovat dohladka.

Pepř na konec...

Hotový ořechový krém pro jistotu sceďte přes sítko, které zachytí případné slupky či jiné nečistoty. Jídlo podávejte s opraženou houskou. Pokud máte větší hlad, můžete polévku zahustit ztraceným vejcem, které ji přidá na sytosti. Při servírování polévku ještě trochu opepřete. Toto koření má zahřívací schopnosti a zároveň dodá pokrmu zajímavou chuť.

