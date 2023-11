close info Profimedia

Johana Dahlová 19. 11. 2023 9:00 clock 3 minuty video

Myslíte, že byste uhodli, která přísada do polévky se dříve srkala z misek a jedla lžicí, ale dnes si ji jinak než v půllitru, lahvi nebo plechovce nepředstavíme? Ano, je to pivo. Čas od času se objeví ve výčtu ingrediencí, ale rozhodně by nikdo neřekl, že bylo kdysi základem polévek.

Pivní zeleninová polévka s čedarem Připadá vám pivo v polévce jako skvělý nebo alespoň zajímavý nápad? Prozradíme vám nejen recept na jednu z takových polévek, ale také vám prozradíme, koho napadlo vařit s pivem. Pivní polévky bývají často sýrové nebo se k nim sýr podává. Na jednu takovou se můžete podívat i v tomto videoreceptu z YouTube kanálu Craft Beering. Pokud ale budete pátrat dál, uvidíte, že rozhodně nejde o jediný recept. Zdroj: Youtube Recept na pivní polévku se sýrem Na první pohled může být pivní sýrová polévka zvláštní, ale vlastně to nic tak převratného není.

V hrnci rozpusťte ¼ hrnku másla a na něm osmahněte do měkka jednu najemno pokrájenou velkou cibuli, zhruba stejné množství najemno nakrájeného celeru, mrkve a kapie. Přidejte také dva podrcené stroužky česneku a jeden bobkový list. Poté, co veškerá zelenina mírně změkne, zaprašte zeleninu 1/3 hrnku hladké mouky, dobře promíchejte a přilejte 2 a ½ hrnku drůbežího vývaru, jeden kelímek smetany na vaření a třetinku piva. Vše nechte řádně provařit, osolte a opepřete, přidejte jednu lžičku mleté hořčice nebo lžičku plnotučné a lžíci Worcestrové omáčky i půl lžičky chilli. V hrnci vše rozmixujte tyčovým mixérem a na závěr přidejte po částech 3 hrnky nastrouhaného čedaru. Měl by být tučný, aby se dobře rozpouštěl. Polévku můžete servírovat s pažitkou nebo jemně nakrájenou jarní cibulkou, krutony či chlebem. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Kde se vzaly pivní polévky? Pivo prý bylo docela obyčejným základem polévek, ke kterému se patrně hospodyně dostaly lépe než k masovému vývaru. Ve starých kuchařkách, ale také v dějepisu české kuchyně, na pivní polévky narazíte docela běžně a podle klasického staročeského receptu se připravovala taková polévka ze světlého piva, chleba, žloutků, česneku, másla, smetany, kmínu a soli. Tyto pivní polévky byly docela běžné u nás i u našich německy mluvících sousedů, typicky se podávaly ke snídani a byly velmi husté a výživné. Recept rozhodně není jen jeden a podle možností i kraje jste se mohli setkat s použitím brambor místo chleba nebo také pro nás nezvyklou variantou na sladko s vanilkou, skořicí, citronovou kůru a rumem či rozinkami a šlehačkou. Tyto recepty se sladkým vonícím kořením se stále ještě někdy připravují v Dánsku nebo na jihovýchodě Německa v rodinách s lužickosrbskou tradicí. Související články close Vaření a recepty Hit internetu: Chléb bez hnětení, jehož přípravu by zvládlo i batole video close Vaření a recepty Zapečený bramborák. Tuto šumavskou pochoutku si prostě zamilujete video Zdroje: craftbeering.com, toprecepty.cz

