Jak udělat perfektní domácí polévkové nudle jako od maminky

Polévkové nudle patří nejen do „hodobóžové", ale i do všednodenní polévky. Není to žádná věda (jen trochu dřina), a protože se dají skladovat třeba v zavařovačce, můžete si je o nějakém klidném víkendu nadělat do zásoby.

“Já mám nejradši nudle od maminky,” vzpomíná naše experimentátorka Tereza na dětství. “Vyrůstala jsem ale v genderově uvědomělé rodině, takže můj tatínek pomáhal a pomáhá se vším. U nudlí má na starosti část válecí, rozuměj práci s válečkem. Předkládám vám náš domácí recept, ale co rodina, to vlastní zvyky, takže se můžete setkat s někým, kdo přidává sůl, kurkumu nebo i olej. Někdo zase dává místo hrubé mouky hladkou. Nudle se u nás vaří zvlášť ve vodě, do polévky se dávají jen na minutku dojít.”

Potřebujete:

150 g hrubé mouky

1 vejce

vody tolik, kolik se vejde do půlky skořápky od vejce (někdo vodu nedává vůbec)

Mouku nasypte na vál na hromádku, udělejte do ní důlek, do něj dejte vejce a vodu. Všechno důkladně prohněťte, aby těsto drželo pohromadě. Nějakou minutu to zabere! Pak bochánek rozválejte do dokonalé, asi tři milimetry tlusté placky. Opatrně ho dlaněmi přeneste na suchou utěrku a sušte půl dne v teple, třeba na stole. Placku mezitím dvakrát třikrát obraťte. Jde o to, aby se těsto dalo dobře krájet a zároveň se přitom nelámalo. A teď je to na vás: jestli chcete fleky, nudličky, nebo nudle. Podle toho krájíte. Vychytávka je nejdřív si nakrájet pruhy široké tři čtyři centimetry, poskládat je na sebe a pak krájet jedním vrzem všechny vrstvy. A pak zase sušíte: nudličky nechte rozprostřené na utěrce až dva dny, než je dáte do sklenice. Pokud je ale chcete dát rovnou do polévky, můžete sušit kratší dobu. (Kdyby se vám nechtělo válet, prosušte bochánek těsta, nakrájejte ho na struhadle s velkými oky a máte polévkové drobení.) Nudle buď uvařte přímo v polévce, ale až těsně před koncem vaření, nebo je čtyři pět minut vařte zvlášť a do polévky je přidejte.

