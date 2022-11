Nejlepší škvarková pomazánka z bůčku. Klasický recept mojí babičky nic nepřekoná

Máte doma pěkný kousek bůčku a přemýšlíte, co s ním? Připravete z takového pěkně prorostlého bůčku škvarky a z nich vynikající pomazánku. Už se vám sbíhají sliny?

Škvarková pomazánka plná chuti

Podívejte se, jak se připravují škavrky z vepřového boku i jak jednoduché je použít je na výbornou pomazánku. Krátké video vám prozradí všechny fígly:

Škvarková pomazánka se však připravuje mnoha způsoby. Někdo přidává nejen najemno nakrájenou jarní cibulku, ale třeba také vejce natvrdo. Do jiných pomazánek se zase dává sýr či různá neobvyklá koření i další ingredience, jako jsou majonéza nebo kyselá okurka.

Pěkný bůček s vrstvou tuku je ideální na škvarkvou pomazánku. Zdroj: profimedia.cz

Jak připravit škvarky z bůčku?

Začněte tím, že pěkně prorostlý bůček se silnější vrstvou špeku, ale bez kůže, nachystáte na přípravu škvarků. Do hrnce dejte do začátku trochu sádla a začněte se škvařením. Maso pustí nejen tuk, ale také vodu, proto vypadá příprava škvarků z bůčku trochu jinak, než jste zvyklý. Za občasného míchání počkejte, až se začne maso škvařit. Při práci si dejte pozor na prskání a mezitím si nachystejte cibulku.

Cibuli nakrájejte na a začněte smažit na sádle. Počkejte, až zezlátne, a než začne hnědnout, přilejte tolik vody, aby byla cibule celá ponořená. Pokračujte se zahříváním až se voda zcela odpaří, pak stáhněte z plotny.

Ze škvarků sceďte sádlo. Zdroj: Agnes Kantaruk / Shutterstock.com

Domácí škvarková pomazánka z vepřového boku

V okamžiku, kdy jsou škvarky z vepřového boku pěkně zlaté, sceďte veškeré sádlo a škvarky uložte do mísy. Abyste získali veškeré chutě také z výpeku, který se zachytil při škvaření na hrnci, přidejte ještě do prázdného horkého hrnce trošku vody a zahřejte. Výpek přichycený po stranách hrnce se ve vodě rozpustí a dalším zahříváním zredukuje. Tím dostanete ještě intenzivnější chuť. Zredukovanou šťávu přidejte do hotové cibulky. S vařením jsme hotovi, přišel čas na smíchání a dochucení.

Aby byly škvarky jemné a roztíratelné, budete je muset pomlít nebo rozmixovat v kuchyňském robotu. Výsledek nemusí být extra jemný, ale jde o to, aby bylo možné škvarky smíchat s ostatními ingrediencemi. Přidejte cibulku, jednu vrchovatou lžíci plnotučné hořčice, zhruba lžičku soli a půl pepře. Ochutnejte a přidejte sůl i pepř podle vašich představ. Na závěr přimíchejte do směsi utřený česnek a téměř plnou naběračku vyškvařeného sádla. Směs dobře promíchejte, naplňte do sklenic nebo misky a dejte vychladit do lednice.