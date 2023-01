Legendární socialistická pomazánka Palivec podle ČSN 1968. Pikantní tak akorát

Připravte si skvělou retro pomazánku, kterou máte hotovou během pár minut. Palivec přijde k chuti spíše dospělým, protože má díky feferonkám opravdu říz.

Pikantní Palivec jste kdysi mohli koupit v každém obchodě a také byl nabídkou téměř všech pivnic. Dnes jeho popularitu sice převálcovaly jiné pomazánky a saláty nových chutí, ale ctitelé „ostré“ pochoutky dob minulých na něho dodnes nedají dopustit. A nejvíc chutná právě k pivu, které i obsahuje! Hodí se nejen jen tak na chleba, ale i třeba na chlebíčky a jednohubky.

Palivec je oblíbená hospodská chuťovka

Legendární pomazánka Palivec se kdysi připravovala podle původní ČSN normy jako receptura 50611. Její nezaměnitelná chuť je dána dokonale vyšlehaným tvarohem společně s máslem a pivem. Pak už ji stačí dochutit jen kořením, cibulí a feferonkami. A potěší nejen pivaře, ale i vegetariány, protože je bez masa.

Palivec podle normy ČSN 1968

Nejprve si vložte do mísy 250 g měkkého tvarohu a 100 g másla. Čím bude tvaroh tučnější, tím bude mít pomazánka plnější chuť. Přidejte 5 g mleté sladké papriky, 3,5 g soli, 3 g drceného kmínu a 50 g 10° nebo 12° piva. Veškeré ingredience řádně vyšlehejte tak, aby se naprosto propojily. Nikdy by ve směsi neměly být hrudky. V tuto chvíli vznikající pomazánku ochutnejte a případně dochuťte.

Následně si pokrájejte najemno 1 velkou očištěnou cibuli, dle normy by jí mělo být na udávanou dávku 60 g. Poté stejným způsobem připravte naložené feferonky. Jejich množství by se mělo odvíjet od vaší chuti, ale po očištění by jich mělo být cca 30 g. Zbavte je veškerých semínek a stopkové části. Obě ingredience pečlivě vmíchejte do pomazánky a dejte ji na pár hodin odležet do lednice. Veškeré chutě se rozleží a pomazánka bude mít příjemnou a odpovídající konzistenci předepsané normy.

Nejlepším doplňkem je pečivo

Klasickou přílohou k této pomazánce byl rohlík. Ovšem dnes si můžete dopřát nejen čerstvě upečený chleba, a to domácí či z nejbližší pekárny, ale i jakékoliv jiné pečivo, dnes je jich v nabídce nepřeberné množství.

Podávat se dá Palivec i s topinkami, krekry nebo tvrdší zeleninou. Pokud chcete mít chuť pomazánky dle normy, nezbývá než ji namazat a s chutí zkonzumovat. Pokud ji však chcete ještě vylepšit, můžete přidat trochu čerstvě posekané pažitky, petržele či jiné bylinky.

K Palivci je nejlepší sklenka piva

K tomuto pokrmu je nejlepší sklenka piva, ale mnozí vyznavači tvarohových pomazánek si rádi dávají i sklenku mléka. Jsou i tací, kteří klasický Palivec zapijí dobrým čajem.

