Fantastická jarní pomazánka: Neuvěříte, co se do ní přidává! Zdravotní zázrak

Jaro je v plném proudu, což je také nejlepší čas pro sbírání nejrůznějších bylinek a darů přírody. Zrovna teď jsou účinky bylinek na vrcholu a je škoda toho nevyužít. Navíc není od věci sklidit to, co příroda nabízí zadarmo a na chvíli ušetřit i svou peněženku. Protože z bylinek a léčivého lupení můžete vykouzlit neobyčejné lahůdky! Připravte si třeba jarní pomazánku s kopřivami nebo zelené rizoto.

Jarní dny jsou ve znamení sběru nejrůznějších bylin a léčivých listů. Nemusíte z nich za každou cenu sušit směsi na kdejaké neduhy, zpracujte je čerstvé, kdy mají největší sílu. Zrovna teď je například naprosto ideální čas na sběr mladých kopřiv. V přírodě je sice najdete přes celé léto, ale pamatujte, že pro sušení a kulinářské využití se nejvíc hodí ty mladé a sbírat by se měly nejdéle do konce května. Pak se v nich začínají hromadit dusíkaté látky, které nejsou pro náš organismus prospěšné.

Proč kopřiva?

Většina lidí má kopřivu v kuchyni spojenou hlavně s velikonoční nádivkou a tím to hasne. Kopřiva dvoudomá je ale bylina, která si zaslouží mnohem více pozornosti a prostoru v kuchyni.

Jak vám může kopřiva vylepšit zdraví, se podívejte na videu:

Kopřiva podle vědeckých studií obsahuje spoustu minerálních látek a vitaminů. A ač se vám to na první pohled nemusí zdát, jedná se o velmi chutnou bylinku, ze které můžete připravit spoustu pokrmů a nezůstat jen u nádivky.

Zelený elixír života

Kopřiv je nyní všude spousta, takže s jejich sběrem určitě nebudete mít problém. Držte se však pravidla, že každou bylinku, kterou chcete využít v kuchyni a k výrobě léčivých pokladů, musíte sbírat v místech, jež jsou ušetřeny znečištění. Nesbírejte tedy v bezprostřední blízkosti silnic, skládek atd. Když si kopřivu domů donesete, pořádně ji operte pod tekoucí vodou a jemně papírovými utěrkami osušte.

Kopřivy nezatracujte, raději si je nasbírejte a pochutnejte si na nich. Zdroj: Kamila Procházková

Jarní pomazánka z kopřiv

Udělejte si jednoduchou, přesto lahodnou jarní pomazánku nabitou zdravím. Polotučný tvaroh smíchejte s jednou kostkou lučiny. Uvařte 2 vejce tak, aby žloutky nebyly zcela hotové. Vejce nasekejte na větší kusy a přidejte k tvarohu. Poté vezměte hrst kopřiv, spařte je horkou vodou, najemno nasekejte a vsypte k základu pomazánky. Přidejte na kolečka nakrájenou jarní cibulku a nadrobno nakrájené ředkvičky. Dochuťte solí a pepřem a podávejte nejlépe na čerstvém žitném chlebu.

Z mladých lístků si můžete připravit i rizoto. Zdroj: 123rf

Zelené rizoto

Pokud chcete zkusit něco odvážnějšího, pusťte se do rizota! Bude mít nádhernou smaragdovou barvu a o jeho zdravotních účincích ani nemluvě.

Rýži vhodnou pro přípravu italského rizota opražte na trošce olivového oleje na pánvi, přilijte trochu bílého vína a nechte odpařit alkohol. Postupně podlévejte zeleninovým vývarem, dokud rýže nebude al dente. Na jiné pánvi nechte zesklovatět nadrobno nakrájenou šalotku, přidejte česnek a zprudka opečte. Do pánve vhoďte několik hrstí mladých kopřiv, podlijte vroucí vodou a nechte krátce spařit. Vše vložte do mixéru, přidejte parmezán a umixujte kopřivovou pastu. Tu pak vmíchejte k rýži a podle potřeby dolaďte vývarem. Na závěr do rizota vmíchejte kostičku másla, aby bylo krásně krémové, dochuťte solí a pepřem a ihned podávejte.

