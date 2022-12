Pomazánka z uzené makrely: Hit socialismu podle starého receptu. Hotová bleskem

Pomazánka z makrely je jednou z dobrot, které se dostalo obrovské popularity již v dobách socialismu a podařilo se jí onu oblíbenost udržet i dodnes. Jenže recept na ni se během té doby stokrát změnil a na její původní chuť už mnozí zapomněli. Přitom právě makrelová pomazánka podle starého receptu chutná vůbec nejlépe.

Zdroje: YouTube.com, apetitonline.cz, fresh.iprima.cz

V dobách socialismu se na stolech začaly objevovat nejrůznější pomazánky a pochoutkové saláty, které nesloužily jen k natírání obložených chlebíčků, ale klidně i jen tak s rohlíkem jako rychlá večeře nebo svačina. Kromě pochoutkového salátu, sloního žrádla anebo šunkové pěny se hojně připravovala i pomazánka z uzené makrely.

Socialistická pomazánka z uzené makrely

V dobách socialismu rozhodně nebylo k dispozici obrovské množství surovin a dochucovadel, a tak si museli všichni vystačit s málem. Pomazánka z uzené makrely se tedy kromě ryby skládala například z tvarohu, cibule, vajec, nakládaných okurek a případně také z hořčice a trochy majonézy. V některých případech se do ní přidávalo také nastrouhané jablko a mletá sladká paprika.

Pomazánka z makrely se připravuje už několik desítek let. Zdroj: Shutterstock

Variant zkrátka existovala celá řada a klasický recept si v každé domácnosti všichni upravovali nejen podle toho, co jim nejvíce chutnalo, ale také v návaznosti na to, co měli zrovna ve spíži. Jak ale vlastně vypadal ten nejklasičtější a nejpůvodnější recept? Je ještě jednodušší, než by se mohlo zdát.

Pomazánka z uzené makrely s tvarohem

Jak na to, se podívejte ve videu:

Bude vám stačit celkem 7 ingrediencí, kterými jsou 2 vajíčka, 1 vanička nízkotučného tvarohu, 1 červená cibule, 4 sterilované okurky, pepř, sůl a pochopitelně také 1 celá uzená makrela.

V první řadě si dejte vařit vajíčka, aby byla uvařená natvrdo. Pak je lehce opláchněte ve studené vodě a oloupejte. Nechte zchladnout. Nakrájejte je najemno a prozatím dejte stranou.

Najemno si nakrájejte i cibuli a stejně tak i kyselé okurky. Velmi záležet si dejte při obírání uzené makrely. Zvláště pak, máte-li v plánu pomazánku podávat dětem. Maso prsty jemně probírejte, abyste se přesvědčili o tom, že v pomazánce nebudou žádné kosti.

Maso z makrely pečlivě oberte, aby v něm nebyly žádné kosti. Zdroj: Shutterstock

Obrané maso z makrely dejte do větší mísy a smíchejte jej s tvarohem a nakrájenou cibulí. Komu nevadí větší kousky cibule v pomazánce, můžete ji nechat jen tak, v opačném případě tvarohovou směs lehce projeďte tyčovým mixérem.

Pak už jen do pomazánky vmíchejte nakrájená uvařená vejce a sterilované okurky a dochuťte pepřem a solí. Je dost možné, že pomazánku ani nebudete muset dosolovat, neboť uzená makrela je slaná až dost.

Hotovou pomazánku dejte do chladničky vychladit alespoň na dvě hodiny a pak si ji už jen vychutnávejte na kousku čerstvého chleba. Dobrou chuť!