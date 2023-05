Pomazánka z pečeného česneku. Hotová bleskem a chuť naprosto fantastická

Česneková pomazánka je levná a jednoduchá forma snídaně, svačiny nebo večeře. Vychutnejte si ji ve vylepšené podobě s pečeným česnekem. Je to neskutečná lahůdka!

Pomazánka je gastronomická pochoutka, která zachraňovala (a dodnes zachraňuje) všechny spořivé lidi počítající každou korunu. Pomazánka je rychlá, snadná a dodá chuť pečivu nebo topinkám. Můžete v ní uplatnit všechno, co najdete v lednici – od vajíček, zbytků salámů, sýrů, droždí, zeleniny až po jogurt či majonézu. V dnešní době, kdy je racionální jídlem neplýtvat a zužitkovat veškeré zbytky, je taková pomazánka vlastně moderní záležitost. Podlehněte jí i vy a vykouzlete si některou z oblíbených pomazánek. Ušetříte peníze i přírodu.

Na videu uvidíte postup, jak si připravit pomazánku z pečeného česneku krok za krokem:

Stroužek česneku denně

V Čechách mezi nejoblíbenější pomazánky patří sýrová, vajíčková, rybí, ale i šlehaná budapešťská s tvarohem. Velkou oblibu mají také pomazánky, jejichž hlavní součástí je česnek. Tahle zelenina je zdravá, působí jako přírodní antibiotikum, odbourává bakterie a plísně v těle a dokonce snižuje i hladinu cholesterolu v krvi! Není divu, že lidoví léčitelé doporučují jíst jeden stroužek česneku denně. A když už ne samotný, tak alespoň rozmělněný v dobré pomazánce.

Pečený česnek dodá pomazánce fantastickou chuť! Zdroj: Profimedia

Není česnek, jako česnek

Česnek je velmi aromatický a má ostrou chuť. Některým lidem to vyhovuje, ale najdou se i tací, kterým vadí jeho intenzivní chuť. Patříte mezi ně? Pak máme pro vás tip na zdravou, nicméně jemnou pomazánku z pečeného česneku. Nemusíte mít obavy, pečený česnek je chuťově o poznání jemnější než čerstvý. Navíc má příjemnou krémovou konzistenci, která pomazánce jen prospěje.

Česnek působí jako přírodní antibiotikum Zdroj: 123RF

Pomazánka z pečeného česneku

Jednu neoloupanou hlavičku česneku rozřízněte napůl, okořeňte solí, pepřem a zakápněte olivovým olejem. Obě poloviny česneku zabalte do alobalu a dejte péct na 180 °C do trouby. Zhruba po 50 – 60 minutách česnekové balíčky rozbalte. Vyloupejte z nich stroužky, které nožem rozmělněte na kaši. V míse vyšlehejte 200 g čerstvého sýra a 50 g smetanového sýra. Směs okořeňte solí, pepřem a tymiánem. Nakonec do ní všlehejte i rozmělněný pečený česnek. Hotovou pomazánku zjemněte lžící majonézy a je hotovo! Směs skvěle chutná na bílém pečivu či topinkách.

