Fantastická letní pomazánka z pečené zeleniny ze zahrádky: Levná a hotová hned

Máte zahrádku plnou zeleniny a už nevíte co s ní? Pak je čas na skvělou letní pomazánku z pečené zeleniny, kterou si vychutnáte nejvíce na křupavém čerstvém pečivu.

Přebývá vám na zahradě cuketa, rajčata či papriky nebo lilek? Pak si z nich udělejte chutnou a zdravou pomazánku, která nadchne i ty nejmlsnější jazýčky. Pomazánka z letní zeleniny je lehká, tudíž nebudete trpět pocitem přílišné plnosti. Nejlépe chutná na křupavých toustech či topinkách, ale je výborná i na čerstvém chlebu.

Pomazánka plná zdraví

Konzumací této pomazánky budete myslet i na zdravý životní styl, protože veškerá zelenina, kterou obsahuje, je bohatá na vitamíny a minerály.

Lilek vám doplní vitamíny, z nichž nejdůležitější jsou A, B, C, E, K, betakaroten. Z minerálů je to zase vápník, draslík, hořčík, zinek, mangan, měď, sodík, fosfor, železo a navíc obsahuje i vlákninu.

Cuketa je zase hvězda pro svůj obsah vápníku, hořčíku, železa, vitaminů skupiny B, vitaminu A a vitaminu C. Navíc je nízkokalorická a lehce stravitelná.

Rajčata vitamíny také doslova překypují. Za ty nejdůležitější lze považovat vitamíny skupiny B, A, C, D, E, K. Dále obsahuje kyselinu listovou a fosfor, mangan či zinek.

Papriky tělu dodají především vitamín A, C a K. Rovněž jsou významným zdrojem minerálů, jako je například draslík, hořčík, fosfor a vápník.

Zelenina je skvělá i na gril. Zdroj: Shutterstock

Pomazánka z pečené zeleniny

Nyní vám už nic nestojí v cestě pustit se do přípravy.

Budete potřebovat:

1 lilek

1 malou cuketu

2 rajčata

3 červené papriky

1 - 2 cibule

5 stroužků česneku

50 g anglické slaniny

koření na grilovanou zeleninu

olivový olej

plátek másla

sůl a pepř

chilli podle chuti

bazalku nebo pažitku

Slanina krásně zavoní Zdroj: Shutterstock.com / Ilizia

Jak na to?

Zeleninu očistěte a nakrájejte na kousky. To samé udělejte i se slaninou. Plech vyložte pečicím papírem a naklaďte na něj zeleninu. Posypejte kořením a zakápněte olivovým olejem. Pečte asi půl hodinky, dokud nebude zelenina měkká. Po krátkém zchladnutí přendejte do vyšší nádoby a rozmixujte ponorným mixérem do hladka. Poté vznikne pomazánka, kterou můžete použít na chleba, ale i do těstovin.

Různé varianty si můžete ozvláštnit bylinkami. Skvělá je pažitka, petrželka, ale i libeček nebo jarní cibulka. I zeleninu můžete použít jakoukoliv, prostě, co máte doma ze zahrádky, zužitkujte. Postupem času si sami vychytáte, které druhy vám k sobě ladí a chutnají nejlépe. Uvidíte, že po této zdravé pochoutce se bude vaše rodina oblizovat až za ušima. Pro vegetariány je verze samozřejmě bez slaniny.

