Jak naložit se zbylou koledou: Nejlepší pomazánky z vajec

Jakmile skončí Velikonoce, snad všechny hospodyňky přemýšlí, co udělat s uvařenými vajíčky, které na svátky uvařily a obarvily. Není nic jednoduššího, než z vajec natvrdo připravit dokonalou vaječnou pomazánku. A to třeba i takovou, kterou možná ještě neznáte.

Velikonoční vajíčka jsou nejen skvělou dekorací, ale hlavně odměnou pro koledníky. Častokrát se krásné kraslice připravují z vyfouknutých vajíček, někteří však dávají přednost vejcím uvařeným natvrdo. Mnohdy se stává, že si hospodyňky nachystají podstatně více vajíček, než vůbec stačí udat, a pak vyvstává otázka, co s uvařenými vejci udělat. Možností existuje hned několik. Můžete si je například nakrájet do salátu, použít je jako ozdobu na chlebíčky anebo z nich udělat skvělou vajíčkovou pomazánku. Víte, jak na to?

Snadná vajíčková pomazánka

Vajíčková pomazánka je bleskurychle hotová. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

3 natvrdo uvařená vejce

1 lžičku plnotučné hořčice

1 lžíci změklého másla

2 lžíce pomazánkového másla

trochu pažitky

sůl

Postup:

Natvrdo uvařená vajíčka oloupeme a rozřízneme napůl. Žloutky vyndáme a dáme je do misky, smícháme je s máslem, hořčicí, pomazánkovým máslem a trochou čerstvé pažitky. Bílky nakrájíme na malé kostičky a přimícháme do směsi ze žloutků. Podle chuti pomazánku ještě osolíme a můžeme ji podávat na kousku čerstvého pečiva.

Vajíčková pomazánka s česnekem

S česnekem má vajíčková pomazánka zajímavou chuť. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

5 vajec uvařených natvrdo

2 lžíce majonézy

1 lžičku plnotučné hořčice

1 středně velkou cibuli

2 lžíce změklého másla

3 stroužky česneku

sůl

pepř

Postup:

Vajíčka zbavíme skořápky a nakrájíme je na malé kostičky. Najemno si nakrájíme také cibuli. Vajíčka dáme do mísy, smícháme je s majonézou, nakrájenou cibulí, máslem, hořčicí a také prolisovaným česnekem. Všechno společně trochu osolíme a opepříme a můžeme podávat.

Vajíčková pomazánka se sýrem

Pomazánky chutnají skvěle i na celozrnném pečivu. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 natvrdo uvařená vejce

100 gramů taveného sýra

100 gramů tvrdého sýra (ideálně goudy)

100 gramů libové šunky od kosti

100 gramů pomazánkového másla

100 gramů majonézy

3 jarní cibulky

sůl

pepř

Postup:

Uvařená vajíčka, tvrdý sýr a šunku si nastrouháme na struhadle najemno. Jarní cibulku nakrájíme na tenká kolečka. Stačí nakrájet jen jejich bílou část. Vajíčka, šunku, sýr a jarní cibulku přemístíme do misky a promícháme společně s taveným sýrem, pomazánkovým máslem, majonézou a trochou soli a pepře. Před podáváním můžeme dát ještě pomazánku na několik minut lehce vychladit do chladničky. Pomazánku můžete jíst jen tak s pečivem anebo ji použít jako základ při výrobě chlebíčků.

Vajíčková pomazánka s tvarohem

Pomazánku můžete použít i jako základ na chlebíčky. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 natvrdo uvařená vejce

200 gramů měkkého plnotučného tvarohu

1 lžičku plnotučné hořčice

2 jarní cibulky

4 ředkvičky

trochu pažitky

trochu petrželky

Postup:

Vajíčka a ředkvičky nakrájíme na malé kostičky a promícháme je s tvarohem. Přidáme k ním také hořčici a najemno nasekanou jarní cibulku. Pomazánku osolíme, opepříme, dochutíme bylinkami a dobře promícháme. Podáváme ideálně na celozrnném pečivu a můžeme ozdobit například výhonky z řeřichy.