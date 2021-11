Tradiční pórková polévka podle našich babiček. Elixír zdraví pohladí žaludek

Pórek patří mezi velmi zdravou zeleninu, která svou jedinečnou chutí obohacuje české, ale i mezinárodní pokrmy velmi často. Na podzim je ideálním jídlem z pórku voňavá horká smetanová polévka krémové konzistence. Už naše babičky věděly, že konzumací pórku posilujete imunitu a děláte něco pro své zdraví.

Pórková polévka patří mezi oblíbená podzimní jídla. Nejenže skvěle chutná, ale svou krémovou konzistencí rychle zasytí. Pórkovou polévku lze připravit několika způsoby. Buď v ní můžete pórek přiznat, anebo ho rozmixovat a z polévky udělat lehký a jemný krém.

Už naše babičky věděly, proč si na zahrádkách pěstovat pórek. Možná si také jako děti pamatujete na svačiny v podobě chleba se sýrem posypaný nasekaným pórkem. Už tenkrát jsme slyšeli, že pórek je velmi zdravý a je potřeba ho jíst.

Pórek obsahuje velké množství vitamínů

Pórek obsahuje totiž obrovské množství vitamínu C, hodnotných bílkovin a vitamínu B1. Dále v něm naleznete železo, hořčík, draslík a fosfor. Tyto látky potřebují malé děti k růstu a staří zase ke stabilizaci kostí.

Pórek obsahuje obrovské množství vitamínu C, hodnotných bílkovin a vitamínu B1. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Konzumace pórku je prospěšná pro trávicí systém, zvyšuje odolnost jater a žlučníku, a také snižuje hladinu cukru v krvi. Fosfor povzbuzuje činnost mozku.

Je vhodný i pro ty, kteří chtějí zhubnout nějaké to kilo. Je totiž nízkokalorický a vláknina v něm obsažena napomáhá regulovat zažívání.

Vybírejte pórky s velkou zelenou částí

Když pórek kupujete, dbejte na to, aby měl co nejvíce zelené části, ta totiž obsahuje až dvakrát tolik vitamínů než bílá část stonku. Pokud čerstvý pórek nezkonzumujete celý, dejte ho do lednice. V přihrádce na zeleninu vám vydrží až týden.

Pórek můžete péct, vařit, dusit nebo ho přidávat do polévek. Skvělý je i syrový v salátech nebo na obyčejném chlebu se sýrem.

Pojďte s námi vyzkoušet recept na tradiční pórkovou polévku a zahřejte se v sychravých podzimních dnech.

Pórek můžete péct, vařit, dusit nebo ho přidávat do polévek. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tradiční pórková polévka

Suroviny:

1 lžička soli

1 lžička majoránky

3 lžíce olivového oleje

špetka mletého pepře

3 velké brambory

1 lžička celého kmínu

zeleninový vývar

1 velký pórek

Postup:

Pórek a brambory očistíme, nakrájíme na malé kousky. V polévkovém hrnci rozehřejeme olivový olej a zprudka orestujeme pórek s kmínem. Zalijeme vývarem, přidáme brambory, majoránku, sůl a pepř. Pórkovou polévku přivedeme k varu a vaříme asi 25 minut. Ke konci vaření můžeme polévku zahustit instantní jíškou, ale není to potřeba. Klasickou pórkovou polévku podáváme teplou a nejlépe s čerstvým pečivem.

Na to, jak se připravuje krémová pórková polévka, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.coopclub.cz, www.vareni.cz, www.zdravezdravi.cz