Posúch: Slovenský smetanový koláč naslano. Přijde na pár korun, chuť fantastická

Není nad to, když strávníkům s kručícím žaludkem připravíte něco sytého, dobrého a ještě za pár korun. Vyzkoušejte delikatesu našich sousedů, slovenský koláš posúch. Skvělé je, že ho připravíte za pár korun. Chutná přitom fantasticky.



Na Moravě se mu říká osúch, na Slovensku zase posúch. Ať tak či onak, na tenhle nadýchaný slaný koláč narazíte nejčastěji na česko-slovenském pomezí. Nejčastěji je k vidění na Valašsku, v Záhoří nebo Uherskobrodsku. Původní osúch měl podobu placky, která se nasucho opékala na kamenech. V chudších staveních ho sedláci přikusovali k polévce místo chleba. Dnes má osúch ale velice mnoho variant, kromě klasické placky na něj můžete narazit i ve formě kynutého bochánku nebo slaného koláče s různou náplní. S nadsázkou by se dal nazvat středoevropskou pizzou.

Ve videu na YouTube, kanál Dobroty od Janky najdete recept na klasický slovenský posúch:

Jak se zrodil?

Slovenský posúch je na rozdíl od toho moravského chuťově bohatší. Slováci ho totiž potírali zakysanou smetanou a jedli ho k polévce nebo coby chuťovku k vínu. Zatímco původní posúch se připravoval z kynutého těsta, dneska můžete narazit i na jeho modernější verze. Zatímco dřív se sázelo jen na klasické obyčejné kynuté těsto, dnes se posúch připravuje hned v několika verzích – z jogurtového, tvarohového nebo bramborového těsta.

Nejčastěji ale můžete narazit na posúchy, které jsou potřené česnekem, nebo ozvláštněné sýrovou náplní. Pokud byste si nárokovali klasický posúch se zakysanou smetanou, můžete ho mít. Dnes se nejčastěji podává se zeleninou. Oblíbený je se zelím, slaninou, cibulí nebo cuketou.

Základem placek je kynuté těsto. Zdroj: Profimedia

Se slaninou a koprem

Už se vám při představách na posúch sbíhají sliny? Tak nebudeme zůstávat jen u teorie. Tady je recept na smetanový posúch s koprem a slaninou, který se může stát zlatým hřebem vaší narozeninové oslavy. Jeho výhodou je, že je snadný, slaný (většina hostů narozenin bývá přeslazená) a nahradí třeba chlebíčky. Tak jdeme na to!

V kastrůlku zahřejte 150 ml mléka, které jste smíchali se 40 g cukru a 15 g droždí. Základ kvásku odložte na teplé místo, aby mohl co nejdříve vzejít. Mezitím do mísy nasypte 300 g polohrubé mouky, 50 g másla, 2 vejce, sůl a vzešlý kvásek. Ze všech surovin vypracujte pevné těsto. Máte? Vzniklou hmotu vytvarujte do bochánku a nechte chvíli odpočívat. Pak plech vyložte pečícím papírem a těsto na něm vyválejte na tenkou placku. Nakonec osúch vytáhněte prsty tak, aby pokryl celý plech.

Velké zdobení

Teď přichází čas zdobení. Smíchejte 400 g zakysané smetany se lžičkou soli, 1 lžící nasekaného kopru. Směsí potřete celý plát a na závěr ho zasypte 150 g nakrájené anglické slaniny. Těsto pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi 25 minut. Posúchy nejlépe chutnají teplé (i když studené také nejsou k zahození). Výborné jsou s vínem.

Posúch je výborný například k vínu. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.prozeny.cz