Už se vám sbíhají sliny? Připravte si tradiční knedlíky s netradiční posypkou. Někdy stačí jen málo, aby obyčejné jídlo vykouzlilo neobyčejný zážitek.

Ovocné knedlíky: Letní sladké potěšení

Ovocné knedlíky jsou u nás i v okolních státech jako doma. Těžko říci, jestli jde o kuchyni slovanskou nebo spíš vliv přicházející z německy mluvících okolních států. Tak jako tak, ovocné knedlíky se u nás dělají na různé způsoby a v každém kraji, ale i rodině jinak. Rozhodně je to však jídlo sladké a plné chutí díky sezonnímu ovoci.

Tento videorecept je docela tradiční, nicméně stejně překvapí. Hlavní roli hraje neobvyklá posypka. V tomto případě je voňavou a jistě i lahodnou kombinací skořice a rum. Tento příspěvek a mnohé další najdete na YouTube kanálu Kuchyně Lidlu.

Ovocným knedlíkům nesmí chybět posypka

Plní se sezonním ovocem, nejčastěji jahodami, meruňkami či švestkami a také těsto může být všelijaké. Knedlíky mohou být jak nadýchané a poměrně silné, tak i tvarohové jemnější či bramborové, které bývají plněné především švestkami. V takovém případě tvoří těsto knedlíku jen slupečku okolo ovoce. Není divu, že takových knedlíků je možné spořádat ohromné množství.

Ke každému ovocem plněnému knedlíku ale patří také sypání. Dělá se u vás stále jen jedno a to samé, nebo používáte různá sypání podle druhu použitého ovoce? I to se v každé domácnosti, oblasti a zemi liší. Kromě nezbytného moučkového cukru a rozpuštěného másla bývá nejčastější toto sypání.

Tvarohové sypání z nastrouhaného tvrdého tvarohu

Makové z pomletého máku

Strouhanka mírně opražená na tuku

Strouhaný perník je méně obvyklý, ale patrně si dokážete představit, že kombinace se švestkami může být velmi příjemná.

Pražené mleté ořechy s cukrem se používají v některých lokalitách jižních Čech, ale i jinde.

Jaké sypání byste si dali na meruňkové knedlíky?

Zkuste netradiční posypky na ovocné knedlíky

Co se týče kombinování sypání na knedlíky, můžete se setkat s názorem, že nejlahodnějšími kombinacemi jsou jahody a strouhanka, meruňky a ořechy, borůvky a tvaroh či švestky a mák. Je to ale všechno? Určitě ne. Použít se dají různé neotřelé či přímo moderní alternativy.

Jaké další sypání se určitě hodí vyzkoušet? Děti by si jistě posypaly knedlíky i grankem nebo jinou obdobou kakaového nápoje, ale dospělí by možná sáhli spíš po již zmíněné mleté skořici s rumem i bez. Kromě oblíbeného tvarohu se jistě hodí i smetana, mlsouni by jistě nepohrdli ani šlehačkou. Z modernějších posýpátek můžete vyzkoušet také strouhaný kokos nebo řecký jogurt s medem.

