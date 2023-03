Tyhle potraviny nikdy neohřívejte v mikrovlnce. Můžete vám být po tom pěkně zle

Možná si myslíte, že můžete ohřát v mikrovlnce vše, co vám zbyde od oběda či večeře. Není to ale pravda! Existují dokonce takové potraviny, které by vám po ohřátí v mikrovlnce mohly zdravotně pěkně zavařit. Které to jsou?

Samozřejmě téměř každý z nás čas od času používá mikrovlnku, protože je to to nejsnadnější řešení, jak konzumovat dopředu připravené jídlo teplé. Ne každé jídlo se dá ale takto snadno ohřát. Jisté pokrmy se dokonce nedoporučuje tímto způsobem ohřívat vůbec, protože by vám kvůli tomu mohlo být pěkně špatně a jídla se mohou stát toxickými.

Od malička jste jistě slýchali, že s jídlem se má šetřit a už naše babičky nerady vyhazovaly zbytky, proto se snažily, aby nic nepřišlo nazmar. Opětovná ohřátí jídla v mikrovlnce je tím nejsnadnějším řešením. Nelze ji však použít vždy. Jídlo, které ohříváme v mikrovlnce, by předtím mělo být vhodně skladováno, a to ve vzduchotěsné nádobě a při správné teplotě.

Co neohřívat v mikrovlnné troubě?

Pokud jste takto potraviny neskladovali, mohli byste si ohřevem v mikrovlnce způsobit otravu, protože teplem se mění vlastnosti určitých potravin. Nemyslete si, že pokud už jste to vyzkoušeli a nic se vám nestalo, bude to tak pořád. Raději si dávejte pozor, vždy byste toto štěstí mít nemuseli.

Vyvarujte se ohřevu především následujících potravin:

Houby: jsou ohříváním hůře stravitelné, proto je po tepelné úpravě nenechávejte dlouho venku na kuchyňské lince. Docílili byste toho, že se v nich namnoží bakterie. Houby vždy raději snězte hned, jejich ohřívání je nebezpečné.

Celé vejce: Ohřev celého vejce v mikrovlnné troubě může vést k explozi, protože vnitřní tlak může způsobit prasknutí skořápky.

Hovězí maso: Mikrovlnná trouba může hovězí maso vysušit a ztratit chuť, zvláště pokud je maso příliš silné nebo přepálené.

Kuře také raději vždy ohřívejte v troubě nebo na pánvi, protože je důležité, aby se prohřálo rovnoměrně, na což mikrovlnka většinou nestačí. Při nerovnoměrném ohřevu v mikrovlnce navíc v kuřeti mohou zůstat bakterie, které dokáží způsobit i otravu.

Jídla s křehkou kůrou: Jídla jako je pizza, křupavé kuře nebo křehké pečivo, by měla být ohřívána v troubě, aby si udržela svou křehkost a chutnou strukturu.

Čerstvé bylinky: Čerstvé bylinky by měly být přidávány na konec vaření nebo na studené jídlo, protože ohřev v mikrovlnné troubě může zničit jejich chuť a vůni.

Pálivé papriky: Mikrovlnná trouba může uvolnit pálivé sloučeniny v paprikách a způsobit nepříjemné pálení očí a nosu.

Mléko a smetana: Ohřev mléka nebo smetany v mikrovlnné troubě může způsobit nerovnoměrné zahřátí, což může způsobit popálení úst. Mléko se v mikrovlnce také často přepálí a znehodnotí.

V mikrovlnce se nedoporučuje ohřívat ani brambory. Nejenže ohřátím v mikrovlnce nechutnají dobře, ale navíc se v nich mikrovlnami mohou tvořit nebezpečné látky. Brambory je lepší ohřát na pánvi s troškou másla.

Rýži nenechávejte vychladnout při pokojové teplotě. Rýži, co nesníte, zchlaďte studenou vodou a dejte hned do lednice ve vzduchotěsné nádobě. Pak ji můžete ohřát v mikrovlnce.

Pozor na plasty v mikrovlnce

Pamatujte na to, že je nevhodné jíst cokoliv, co je starší tří dnů. Pokud to nebudete dodržovat, budete do sebe dostávat bakterie a plísně, které se v potravinách po uplynutí této doby vytvoří. Také se nedoporučuje ohřívat jídlo v jakýchkoli plastových krabičkách, ale jen v nádobách, které jsou do mikrovlnky určeny. Z nevhodného plastu by se mohly uvolňovat škodlivé látky.

