Potraviny, které nesmí přijít do styku s kovem, protože začnou být nebezpečné

Kovové nádobí, příbory, ešusy, obalové materiály nebo pomůcky na grilování. Aniž bychom si to uvědomovali, kov používáme dennodenně. Je to však, zrovna v kuchyni, bezpečné?

Dlouho se tradovalo, že když krájíte nebo strouháte zeleninu kovovým předmětem, tak se zničí obsah vitamínu C. Doporučovalo se tedy pořízení keramických nožů, které měly být bezpečnější. Vědci z celého světa tuto pověru nepotvrdili. Podle různých zdrojů to byl pouze marketingový tah společností, které keramické pomůcky do kuchyně prodávaly.

Hliník se uvolňuje především při kontaktu se slanou a kyselou potravinou Zdroj: Apple_Mac / Shutterstock.com

Kyselé, slané vs hliník

Avšak laboratoře nezávisle na sobě potvrdily, že určité malé množství kovu se do potravin uvolňuje například z hliníkových obalových materiálů nebo dokonce z nerezových hrnců. Hygienická stanice hlavního města Prahy udělala v roce 2018 velký test alobalů, misek na grilování nebo zapékání či hliníkových kempingových ešusů a zjistila, že hliník se uvolňuje především při kontaktu se slanou a kyselou potravinou či při zvýšené teplotě. Pokud tedy grilujete nebo zapékáte potraviny v hliníkové misce, sůl či dochucovadlo obsahující větší množství soli byste měli přidat až v konečné fázi přípravy. Nikdy byste do hliníkového obalu neměli vkládat také silně kyselé potraviny jako kysané zelí, okurky nebo je používat k dlouhodobému uchovávání potravin. Hliník reaguje také s rajčaty nebo octem. (Zdroj: hygpraha.cz)

Nebezpečné hrnce

Studie z roku 1993 a 2013 navíc zjistily, že nerezová ocel uvolňuje do potravin během vaření nikl a chrom. Perorální dávky niklu a chrómu mohou způsobit kožní nežádoucí reakce, jako je dermatitida. Vědci zkoumali různé druhy nerezového nádobí, prováděli opakované cykly vaření a zkoumali dobu vaření. Zjistili, že po šesti hodinách vaření se obsah niklu a chromu zvýšil v rajčatové omáčce až 26krát. Nejnebezpečnější bylo nové nerezové nádobí. Po šestém cyklu vaření se výluh kovů do potravin stabilizoval v průměru 90 μg na 126 g omáčky. (Zdroj: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) Nerezové nádobí byste také neměli používat pro skladování potravin nebo dlouhodobé marinování.

Pití a konzumace jídla z měděného nádobí je považováno za bezpečné Zdroj: solomonjee / Shutterstock.com

Měď jen na ozdobu

Měděné nádobí vypadá elegantně a připomíná tak trochu středověkou kuchyni. Pití a konzumace jídla z měděného nádobí je považováno za bezpečné, avšak neměli byste ho vystavovat vysokým teplotám. Poté začne reagovat se slanými a kyselými potravinami, čímž se jídlo stane toxické. (Zdroj: timesofindia.indiatimes.com)

Souhrn

Kyselé potraviny jako ocet, citrusy nebo rajčata či slané jídlo by nemělo přijít do dlouhodobého kontaktu především s hliníkem a mědí. Nerezové hrnce si vybírejte pouze kvalitní. Jakmile byste pocítili v jídle kovovou pachuť, není to dobře. Svačiny si raději balte do krabiček nebo sáčku a zapékat můžete v oprášených hliněných formách po babičce.