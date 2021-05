Potraviny, které vydrží věčně. Tyto můžete nakoupit do zásoby a nezkazí se

Nemusíte být skauti, abyste byli vždy připraveni. Ať už si zásobujete chatu, očekáváte apokalypsu nebo další lockdown, je dobré mít ve špižírně zásoby, které se nezkazí a chutnají skvěle i po několika letech. Zde jsou potraviny s dlouhou životností.

Historie konzervace

Konzervace potravin je známá jako lidstvo samo. Úprava jídla s cílem prodloužit jeho trvanlivost je totiž velice praktická věc, která dokáže zachránit životy v období nouze. Už v roce 5 000 př. n. l. staří Babylóňané sbírali plody datlovníku, který se pak používal k výrobě octa a ke konzervaci. Egypťané zase sušili obilí a dávali je do uzavíratelných nádob, aby vydrželo co nejdéle. Napříč civilizací lidé obalovali maso v soli, sušili ho a udili. Také luštěniny nebo zelenina nezůstaly v konzervování pozadu. Za napoleonských válek francouzská vláda nabízela vysokou odměnu tomu, kdo najde způsob, jak uchovat potraviny pro vojáky co nejdéle čerstvé. Francouzský sládek Nicolas Appert tak vynalezl první skleněnou konzervu.

Jak potraviny skladovat

Pamatujte, že vlhkost a vysoké teploty zkrátí životnost většiny potravin. Po otevření obalu se obsah znehodnocuje. Proto je nutné skladovat otevřené sáčky ve vzduchotěsných krabicích.

Potraviny, které vydrží neomezeně dlouho

Javorový sirup: Sladká pochutina se může skladovat neomezeně dlouho. Pozor však na to, abyste koupili produkt ve skleněné láhvi.

Kukuřičný škrob: I kukuřičný škrob má neomezenou trvanlivost. Uchovávejte ho však na tmavém místě a při pokojové teplotě.

Cukr: Bílý, hnědý, třtinový a práškový cukr lze skladovat neomezeně dlouho, pokud je hermeticky uzavřen. Přidáním absorbéru vlhkosti k obalu může pomoci maximalizovat jeho čerstvost.

Tento přírodní produkt vám vydrží celý život Zdroj: Oksana Shufrych / Shutterstock.com

Med: Tento přírodní produkt vám také vydrží celý život. Je možné, že v určitém okamžiku vykrystalizuje, ale nenechte se tím vyděsit.

Sójová omáčka: Oblíbený kořenící přípravek se nezkazí po několik generací. Nesmíte ho však otevřít.

Ocet: Bílý a jablečný ocet vydrží neomezeně dlouho. Má mnoho výživných a čistících vlastností. Je vhodný jak do salátu, tak k dezinfekci domácnosti.

Sůl: Také sůl neztrácí po několik let svoji kvalitu. Ujistěte se však, že je obal hermeticky uzavřen.

Jedlá soda: Tento bílý prášek využijete jak na pečení, tak v domácnosti nebo do kosmetických přípravku. Vydrží neomezeně dlouho. Udržujte ji však v suchu.

Konzervy: Obecně doporučená doba skladování konzervovaných potravin je 1 až 3 roky. Vzhledem k ideálnímu umístění úložiště by pravděpodobně mohly překonat až 6 a více let. Někteří lidé tvrdí, že plechovky mohou vydržet neomezeně dlouho, a přestože mají pravdu, jejich nutriční hodnota se po prvních několika letech zhorší. Pokud je konzerva promáčknutá, zkorodovaná nebo byla vystavena extrémním teplotám, může být konzumace nebezpečná.

Potraviny s dlouhou životností

Tvrdá zrna: Pohanka, tvrdá červená pšenice, měkká bílá pšenice a proso, mohou při správném skladování vydržet asi 10 až 12 let. Pro maximální trvanlivost však musí být obal uzavřen.

Ovesné vločky: Pokud se k vločkám nedostane voda a vzduch, přežijí 30 let. Pokud však obal otevřete a cítíte žluklou vůni, raději je nekonzumujte.

Bílá rýže: I když není tak zdravá jako hnědá rýže, která obsahuje hodně vlákniny, skladovat ji můžete klidně 20 let.

Mouka dokáže vydržet i 20 let Zdroj: Timmary / Shutterstock.com

Mouka: Bílý prášek dokáže vydržet i 20 let. Musí být však uzavřena v nepropustném sáčku. Proto, pokud si koupíte mouku v papírovém obalu, vložte ji do krabice nebo ze sáčku odsajte vzduch.

Suché těstoviny: Ty dokáží překonat až 30 let.

Čínské polévky: Ramen nepatří mezi nejdravější jídlo. Pokud jde ale o přežití nebo vlčí hlad, udělají skvělou službu. Podobně jako těstoviny, ve špižírně vydrží i 30 let.

Sušené luštěniny: Fazole, čočka, hrách nebo cizrna. Luštěniny jsou velice zdravé a jsou skvělé k uchování na horší časy. Skladovat je můžete až 10 let. Počítejte však s tím, že se budou dlouho vařit a budou se obtížně žvýkat.

Dehydratované ovoce: Správně sušené ovoce jako jsou rozinky, meruňky nebo křížaly si můžete nakoupit na 30 let dopředu.

Sušená kukuřice: Lyofilizovaná kukuřice má trvanlivost až 15 let. Popcorn může vydržet neomezeně dlouho, pokud nenavlhne.

Bramborové vločky: Lahodné bramborové knedlíky i v době apokalypsy? Jde to. Bramborové vločky totiž zůstanou v kondici až 30 let, pokud budou skladovány na chladném a tmavém místě.

Mrazem sušené maso: Profesionálně balené lyofilizované maso zaručuje trvanlivost až 15 let. Balíček však musí zůstat neotevřený.

Vejce v prášku: Jsou skvělým zpestřením jak na „čundru" nebo v dobách nouze. Trvanlivost by se měla pohybovat kolem 15 let.

Sušené mléko: Může při správném skladování vydržet až 25 let. Pokud sušené mléko zežloutne nebo začne páchnout, raději ho nepoužívejte.

