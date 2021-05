Socialistické potraviny: Co jsme jedli, co přežilo a dali bychom to svým dětem?

Pod stan s konzervou, místo čokolády podivná nugátová hmota a náhrada limonády jménem Vitacit. Takhle nějak žila každá rodina za socialismu. Dnes už je samozřejmě vše jinak a supermarkety praskají ve švech. Nabízí takové množství zboží, že je spíš problém, si něco vybrat. Pojďme si tedy zavzpomínat na klasické potraviny 80. let.

Dnes si lidé stěžují například před Vánoci na stres spojený s nakupováním, a to ať už jde o dárky nebo potraviny. Nervují je narvané obchody plné lidí, ale měli by si uvědomit, že za socialismu to nebylo jiné. Jen se netísnily davy v obchodech, ale dlouhé fronty se tvořily přímo před nimi. Lidé se naopak stresovali, aby na ně něco zbylo a na sváteční tabuli měli vůbec co nabídnout.

Před revolucí i po ní

Po revoluci se sice české obchody začaly rychle plnit všemožným zbožím, i když málokdo si uvědomoval, že ve většině případu velmi málo kvalitním. Některé socialistické výdobytky však zůstaly a v podstatě si je můžeme dopřát dodnes. Jako příklad lze uvést zmrzlinu Míša, tvarohového Pribináčka nebo třeba Kofolu.

Sice ve většině případů změnily tyto oblíbené lahůdky logo a mnohdy i složení, ale děti je dodnes milují, a i dospělí si je často z nostalgie dopřejí. Pojďme se podívat na ty nejoblíbenější z nich.

Některé socialistické výdobytky však zůstaly a v podstatě si je můžeme dopřát dodnes Zdroj: Instagram

Žvýkačka Pedro

Na pomyslném trůnu bychom bezesporu našli žvýkačku Pedro, která byla hitem hlavně 80. let. Její historie však spadá až do roku 1968, kdy se první Pedro vyrobilo v závodě ve Velimi. Po revoluci jeho výrobu převzala společnost Nestlé, která ho ale v roce 1994 přestala vyrábět. Nyní ho však můžeme díky firmě Candy Plus opět najít v prodejnách potravin. Kromě žvýkaček si nyní můžeme pochutnat i na stejně nazvaných bonbónech.

Nesmrtelný Sunar

I za dob socialismu existovala kojenecká mléka pro maminky, které nemohly svá novorozeňátka kojit. Mezi nejoblíbenější, ostatně jako doteď, patří Sunar. Ten se objevil na trhu už roku 1950 a vyráběl se v Česku. Nyní jeho výroba přešla z Británie do Švédska, ale i tak je u nás velmi populární a patří mezi nejprodávanější na trhu.

Přeslazená Jesenka

Kdo by nemiloval slazenou zahuštěnou šmakovinku jménem Jesenka. Už jako děti jsme si ji vymačkávaly do pusy a užívaly si ten přísun cukru. Její historie spadá do roku 1959, kdy se začala produkovat v mlékárně Zábřeh. O devět let později přišel přesun do mlékárny Hlinsko. Kromě Československa ji milovaly i děti v Řecku, západním Německu, ale pozor, také děti v Africe! Nyní její výroba spadá pod Babišův Agrofert.

Pojďme si tedy zavzpomínat na klasické potraviny 80. let Zdroj: Instagram

Oblíbený Termix

Další výrobek stojící za zmínku je Termix. Ten se začal vyrábět v Poděbradech roku 1976 a v posledních letech ho produkuje kunínská mlékárna. Děti ho milují dnes stejně jako tenkrát. Podobné je to i se zmrzlinou Míša, která dodnes patří k těm nejoblíbenějším. Dříve však existoval jen tvarohový, dnes si ho můžete dopřát v jahodové i meruňkové příchuti.

Čokoládové Granko

Jméno Granko vzniklo ze soutěže a značí granulované kakao. V současné době se vyrábí v Maďarsku a dováží se výhradně do Česka a na Slovensko, kde má velkou oblibu a samozřejmě i tradici.

Paštika Májka

Poslední dobrotu, která přežila desetiletí a dodnes se u nás těší velké oblibě, je paštika Májka. Vepřový krém se začal vyrábět už roku 1965 a patřil mezi oblíbené pochoutky českých turistů. Nyní značku vlastní společnost Hamé. Není to tak dlouho, co ji v televizní reklamě propagoval například oblíbený český herec Bolek Polívka.

