Bezinková povidla: Zapomenutý recept ze staré kuchařky. Lahůdka skoro zadarmo

Vyzkoušejte recepty na zpracování černého bezu. Ochutnejte nejen kořeněná povidla, ale také marmeládu. Obě tyto láhůdky jsou zároveň plné zdraví a vlastně skoro zadarmo.

Bezinky se samozřejmě zpracovávaly i jinak, a tím nejjednodušším způsobem bylo sušení. Sušené plody se používaly nejen na čaj a do odvarů, ale přidávaly se také do jídel a při pečení do chleba.Bohužel, velmi prospěšné, avšak málo sladké bezinky vystřídaly jiné plody, které však zázračným bezinkám nesahají ani po kotníky, a to především co se týče jejich léčivých účinků.

Začněme třeba bezinkovou marmeládou. S výrobou vám poradí videopříspěvek z YouTube kanálu Prozdravi.cz

Jako od babičky

A jak je to tedy s těmi povidly? Jak známo povidla jsou někde mezi sušením a marmeládou. Z omytých a otrhaných plodů se zahříváním redukuje voda na minimum. Díky tomu je možné uchovávat produkt velmi dlouho. Tam, kde není voda, se také nedaří bakteriím, plísním a mikroorganismům, které mohou stát za kažením potravin.

Skořice a hřebíček

Co se týče bezinek, jsou to plody sice význačné pro zdraví, nicméně trpké a nahořklé. Aby byla taková povidla poživatelná a vhodná pro použití do buchet a podobně, bude třeba udělat víc než jen zredukovat množství vody v nich. Zatímco u sladkých plodů to není nutné, bezinky si vyloženě říkají nejen o přidání cukru, ale také trochu koření. Na jedno kilo otrhaných a opraných uzrálých plodů bezinek budete potřebovat půl kila cukru, 2 lžičky mleté skořice a 1 lžičku mletého hřebíčku. Bezinky s cukrem je třeba vařit asi jednu hodinu na středním žáru a za stálého míchání. Až na konci vaření přidejte také koření.

Bezinky musí být nejen dobře uzrálé, ale také čisté a bez stopek. Zdroj: Shutterstock.com / T. Kimmeskamp

Vždy čistá lžíce

Čisté sklenice nebo krabičky plňte ještě horkými povidly a dobře uzavřete. Pokud je hmota dobře zredukovaná, nehrozí kažení. Nicméně je vhodné uskladnit nádoby v chladnu a suchu, pokud budete odebírat jen část povidel, pak používejte vždy čistou lžíci. Potom vám i načatá sklenice povidel vydrží dlouho a nezačne plesnivět nebo se jinak kazit.

