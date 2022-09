Jablečná povidla: Klasický recept našich babiček nic nepřekoná

Víte, jak připravit povidla? Je to tak prosté, že už to ani jednodušší být nemůže. Povidla se však dají připravit téměř bez práce a bez dlouhého stání u plotny. Jak se taková obyčejná jablečná povidla bez cukru připravují? Budete se divit, ale nechte je prostě upéct.

Zdroje: www.jimejinak.cz, cs.wikipedia.org

Česká povidla jsou klasika

Povidla jsou naší specialitou. S pojmem povidla se setkáte jen v u nás, Slováků, Poláků a také na Ukrajině. Německé powidel je již slovo převzaté a odkud asi? Povidla jsou jednou z nejjednodušších metod konzervace ovoce. Díky dlouhému odpařování jsou povidla zbavená vody v takovém měřítku, že se i bez sterilizace a těsného uzavření nekazí, ani neplesniví.

Sklidili jste koše plné jablek? Horší kousky zpracujte na povidla. Zdroj: Natural_p / Shutterstock

Jak se vaří povidla?

Povidla se připravují klasicky ze švestek, jablek, ale také hrušek či třešní nebo meruněk. Tímto způsobem lze konzervovat různé ovoce a je možné připravit povidla bez jakýchkoli dalších přísad, ale můžete je jistě také ovonět skořicí, rumem nebo jinou vhodnou příchutí.

Do povidel není nutné ani přidávat cukr. Dělá se to sice, ovoce rychleji změkne a samo sebou bude výsledek sladší, ale nutné to není. Stejně tak nemusíte ani použít často zmiňovaný ocet. Ten má v receptu další funkci. Do povidel se nepřidává kvůli chuti, ale díky trošce octa se budou povidla méně připalovat.

Povidla jsou sice výhradně z ovoce, takže nejde o nějaké složité vaření, ale příprava je zdlouhavá. Nakrájené ovce je potřeba rozdusit v trošce vody, a především ve vlastní šťávě a redukovat tak dlouho, dokud nevznikne hustá polotuhá kaše. Aby se povidla nepřipalovala, musejí se dlouze míchat.

Nicméně můžete také připravit v troubě, a to je téměř bezpracné. Jak se to dělá?

Do povidel se přidává cukr i ocet, jde to však i bez nich. Zdroj: Shutterstock

Pečená jablečná povidla

Než se vrhnete na ovoce, najděte si vhodný hrnec, pekáč nebo jinou nádobu s pokličkou, kterou můžete celou vložit do trouby. Tu si předehřejte na 180 °C.

Umytá jablka očištěná od slupek a jádřinců pokrájejte na kousky, dejte je do hrnce a posolte. Na 3 kilogramy jablek stačí jen půl lžičky soli, pro chuť můžete přidat velkou lžíci skořice.

Rozmixovaná jablka vraťte do trouby a pečte bez pokličky. Zdroj: Shutterstock

Posolená jablka přikryjte pokličkou a dejte dusit do trouby. Ovoce díky soli a teplu pustí šťávu a na to právě čekáte. Ovoce v hrnci rozmixujte tyčovým mixérem a bez pokličky vraťte zpět do trouby. Povidla pečte 3 až 5 hodin, čas od času promíchejte a počkejte, dokud není konzistence taková, jakou si představujete. Také povidla můžete zkontrolovat pomocí studeného talířku, na který uděláte povidly čáru vařečkou nebo trošku kápnete. Na talířku povidla rychle vychladnou a hned bude jasné, zda stále tečou a obsahují příliš vody, nebo jsou už dostatečně odpařená a tedy hotová.

Ještě horkými povidly naplňte čisté sklenice, uzavřete a otočte dnem vzhůru.