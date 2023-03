Většina lidí přidává kypřicí prášek do moučníku špatně a je v nich cítit

V mnoha sladkých receptech, které se pečou, je obsažena jedna ingredience, a to kypřicí prášek do pečiva. Ten však má svůj způsob použití, jen díky němu bude těsto nadýchané přesně tak, jak má. Nedělejte zbytečnou chybu, která dokáže zničit celý pokrm.

Možná se to ani nezdá, ale s kypřicím práškem byste měli zacházet opatrně. Když to s ním jen trochu přeženete, může vám těsto během pečení utéct či dokonce ve výsledku může příliš drobit. Dejte si proto pozor, do jakého typu těsta kolik kypřicího prášku použijete. Víte také, že se dá prášek do pečiva využít i jinak než jen na pečení? Možná vás překvapí, na co všechno je senzační!

Prášek do mouky

Ne nadarmo je v receptech uvedeno, že byste kypřicí prášek měli nejdříve smíchat s moukou, než ho smícháte se zbytkem těsta. Složky v něm obsažené totiž velmi rychle reagují na tekutinu, a proto se má přidat téměř jako poslední ingredience. Jakmile smícháte prášek s moukou, tekutině zabere čas, než se k prášku dostane.

Množství prášku v těstech

Je důležité také zmínit, že různé druhy těst vyžadují jiné množství prášku do pečiva v závislosti na množství mouky. Do šlehaných těst ho můžete použít nanejvýše 24 g na 1 kg mouky. Dvakrát tolik se dává do tuhých těst, ze kterých se například připravují vdolky. Do litých těst na bábovky či koláče přidávejte nejvýše 12 g kypřícího prášku.

Prášek na pečení vždy pečlivě smíchejte s moukou.

Jak ještě využít kypřicí prášek?

V kypřícím prášku je obsažena jedlá soda spolu s kyselými látkami. Ty mají především za úkol udělat těsto vláčné a lehké, a proto nemůže chybět při pečení. Soda s kyselými látkami vytváří v těstě bublinky oxidu uhličitého. Tato reakce má na svědomí vytoužený efekt, ale také dokáže účinně zbavit oblečení skvrn. Stačí nasypat trochu prášku na flek, polít trochou teplé vody a chvilku počkat, dokud se reakce o všechno nepostará!

Snadné vyčištění odpadu

Velmi často se může stát, že se ucpe odtok ve dřezu kvůli zbytkům jídel. Na to však máme jednoduché řešení! Smíchejte kypřicí prášek se solí a nasypte jej do odtoku. Zalijte teplým octem a po půl hodině působení propláchněte horkou vodou. Nemusíte tak shánět zvon, pokud ho zrovna nemáte po ruce.

Obyčejná sůl, kypřicí prášek či jedlá soda jsou v kombinaci s octem a horkou vodou účinným čisticím prostředkem.

Pohlcovač zápachů

Máte v lednici pokrm, který má intenzivní vůni? Aby vám ostatní potraviny nenačichly, vložte do lednice trochu prášku do pečiva v malé mističce. Účinně pohltí veškeré pachy, jež mohou dělat neplechu! Stejný efekt má kypřicí prášek rovněž v odpadkovém koši. Tam ho nasypte na dno a už se o nic nemusíte starat.

