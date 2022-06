Proč přidávat při vaření vajec do vody prášek do pečiva? Skvělý trik profíků

Kdo by neznal boj se skořápkou, která na bílku drží jako přilepená! Když budete při vaření vajec používat pár vychytávek, už tuhle titěrnou práci nikdy nezažijete. Stačí si vzít k ruce prášek do pečiva.

Zajímá vás, jak jednoduše a rychle oloupat vařená vejce? Způsobů je hned několik. Díky banálním trikům se už nikdy nebudete muset rozčilovat nad tím, že vařené vajíčko nejde oddělit od skořápky. Pojďte si to ulehčit, loupání vám půjde vždy zcela bez námahy.

Než začnete vejce vařit

Jednou z důležitých věcí, které výrazně ovlivňují jednodušší loupání vajec, je jejich čerstvost. Čím je vejce starší, tím lépe vám půjde práce od ruky. Je to proto, že už třeba po týdnu v lednici vejce mění své vnitřní prostředí a pod skořápkou vznikají vzduchové kapsy. Vejce se tak stávají zásaditějšími, protože v nich dojde ke změně pH. Vejce byste měli také před vařením s jistým předstihem vyndat z ledničky, aby se stihla ohřát na pokojovou teplotu.

Jakmile vejce dovaříte, dejte je co nejrychleji zchladit do připravené mísy se studenou vodou, do které můžete přidat i pár kostek ledu. Zdroj: shutterstock.com

Vejce prudce ochlaďte

Jakmile vejce dovaříte, dejte je co nejrychleji zchladit do připravené mísy se studenou vodou, do které můžete přidat i pár kostek ledu. Nechte je ponořená alespoň 10 až 15 minut. Předtím je můžete lehce nakřápnout, aby se voda dostala až pod skořápku. Vajíčka loupejte vždy odspodu, protože je tam více vzduchu a půjde vám to tak lépe. Kdybyste stále nebyli spokojeni, můžete vejce loupat pod tekoucí studenou vodou. V případě, že byste nechali vejce v původním hrnci a jen do něj nalili studenou vodu, ta by se ohřála a snadného loupání byste se nedočkali.

Použijte sklenici

Uvařená vejce vložte do sklenice nebo krabičky se studenou vodou a uzavřete je víčkem. Následně vše protřepejte, skořápky se postupně rozbijí a vy můžete pohodlně začít loupat. Uvidíte, že to půjde téměř samo.

Pomozte vajíčku dechem

V tomto případě jednoduše skořápku od vajíčka odfouknete. Nejprve naťukněte skořápku na obou koncích a kousek jí odstraňte. Pak si přiložte užší část vajíčka k ústům a silně foukněte. Skořápka se uvolní a půjde vám velice snadno oloupat.

Vezměte si k ruce lžíci

Možná vám tento způsob nepůjde hned napoprvé, ale během pár pokusů získáte dostatečnou praxi. Tuto metodu můžete zkombinovat i s kypřícím práškem a samozřejmě i s lázní ve studené vodě. Nejprve lžící poklepejte na širší konec vajíčka, prorazíte tak vzduchovou bublinu. Poté zasuňte lžíci mezi skořápku a vejce, lehce jí pootočte a vajíčko opatrně vyloupněte ven.

Uvařená vejce vložte do sklenice nebo krabičky se studenou vodou a uzavřete je víčkem. Následně vše protřepejte, skořápky se postupně rozbijí a přilepí k bláně. Zdroj: shutterstock.com

Přidejte do hrnce prášek do pečiva

Abyste se při loupání vajec nemusely lopotit, vysypte při vaření do vody trochu prášku do pečiva. Stejným způsobem funguje samozřejmě i jedlá soda. Díky těmto látkám totiž dojde ke zvýšení pH bílku a skořápka půjde od vajíčka mnohem lépe oddělit.

Zachrání vás i špendlík

Před tím, než vajíčka vložíte do vody, můžete v nich opatrně udělat malou dírku, kterou se do vajíčka dostane vzduch.

Zdroje: www.adbz.cz, www.rexter.cz, www.tema.ceskenapady.cz