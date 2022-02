Jak poznáte, jestli při pečení použít prášek do pečiva, anebo jedlou sodu?

Prášek do pečiva vs. jedlá soda? V obou případech jde o prostředek, který se používá k nakypření těsta. Je však mezi nimi zásadní rozdíl, který by měla znát každá správná hospodyně!

Jedlá soda i prášek do pečiva jsou běžně známá kypřidla sloužící ke zvětšení objemu těsta. Proč je však v jednom receptu lepší použít kypřící prášek, a v jiném naopak jedlou sodu? Jaký je mezi nimi rozdíl a na co se který z těchto pomocníků lépe hodí?

Jak to celé funguje

Jakmile se jedlá soda i prášek do pečiva dostanou do kontaktu s dalšími ingrediencemi z receptu, dojde k chemické reakci, která je provázena bubláním a pěněním. Vzniká totiž postupně oxid uhličitý, který během pečení uniká z těsta ven a díky tomu je dezert ve výsledku nadýchaný.

Jakmile se jedlá soda i prášek do pečiva dostanou do kontaktu s dalšími ingrediencemi z receptu, dojde k chemické reakci, která je provázena bubláním a pěněním. Zdroj: shutterstock.com

Jedlá soda

Soda bikarbona neboli hydrogenuhličitan sodný je zásaditá látka. Z toho vyplývá, že reaguje s kyselinami. Jakmile přidáte do těsta kypřeného sodou jakýkoliv kysaný mléčný výrobek nebo citronovou šťávu, dojde k okamžité chemické reakci. Proto je v tomto případě dobré vsadit na rychlost a ihned po zamíchání všech ingrediencí přistupte k pečení. Držte se také pravidla, že suché přísady včetně sody přidejte až nakonec a nenechávejte těsto zbytečně postávat v kuchyni. Víte proč? Přišli byste o většinu vzniklých bublinek. Proto si k pečení vše důkladně připravte předem.

Kdy a jak kypřit jedlou sodou

Pokud jste se rozhodli péct koláč či dezert s vysokým obsahem tekutin, například díky velkým kusům šťavnatého ovoce, povzbuďte kypření právě sodou bikarbonou. Jen buďte opatrní a použijte jí vždy odpovídající množství, protože v tomto případě platí pravidlo, že méně znamená více. Výhodou sody je, že v malém množství je chuťově neutrální a nezanechává v dezertu nežádoucí pachuť. Bohužel, když to s její dávkou přeženete a zároveň těsto obsahuje velké množství tuku, může vaše budoucí dobrota snadno získat mýdlovou příchuť. A to byste jistě nechtěli!

Kypřící prášek

Fakt, že je součástí kypřícího prášku i jedlá soda, ví téměř každý. Obsahuje však další dvě důležité suroviny, které v těstě zpomalují kypřící chemickou reakci. Jsou jimi kukuřičný škrob a dihydrogendifosforečnan sodný neboli vinný kámen, jež váže vlhkost. Tím je způsobeno, že těsto reaguje na kypřící prášek až ve chvíli, kdy jej vložíte do rozpálené trouby. Proto s takto připraveným těstem nemusíte tak pospíchat jako v případě přidané sody.

Kdy použít kypřící prášek

Nejlépe se hodí do těst, která nejsou náročná na přípravu a čas. Ideální jsou muffiny, bábovky nebo bublanina. V tomto případě můžete smíchat všechny suché ingredience společně s mokrými a jen je pečlivě promíchat. Jistou nevýhodou kypřicího prášku může být lehká svíravá pachuť, na kterou jsou někteří strávníci citliví.

Rada na závěr

Nikdy nepoužívejte jedlou sodu ani prášek do pečiva po vypršení doby použitelnosti. Jestliže si nejste jisti, zda jde o prošlé ingredience, udělejte si test. Budete tak mít jistotu, že nepečete nadarmo.

Jestliže si nejste jisti, zda jde o prošlé ingredience, udělejte si test. Zdroj: shutterstock.com

Jak otestovat prášek do pečiva

Nalijte do misky 3 polévkové lžíce teplé vody, přidejte 1/2 čajové lžičky prášku do pečiva a jemně obě suroviny smíchejte. Mělo by dojít k reakci, kdy směs lehce zabublá. Když tato fáze nenastane, prášek nepoužívejte a raději se ho zbavte. V tuto chvíli si můžete vypomoci jedlou sodou. Jen vydělte potřebné množství třemi. Například tři lžičky prášku do pečiva nahradíte jednou lžičkou jedlé sody. Nezapomeňte však i na potřebnou kyselou přísadu.

Zdroje: www.cs.natapa.org, www.chute-sveta.cz, www.mlsnavarecka.cz