Pražský koláč: Kynutá klasika našich babiček s lahodným krémem uvnitř

Je klasikou české kuchyně. Nadýchané těsto a lahodný krém tvoří dokonalou kombinaci, která potěší vaše chuťové pohárky. Nestačí jedno sousto. Jakmile se do koláče zakousnete, nebudete moci přestat, dokud nebude snědeno. Upečte si doma Pražský koláč podle receptu našich babiček!

Přestože nese název pražský a v našich končinách skutečně zdomácněl v klasiku, jeho původ je mírně nejasný. Receptura se opírá o nadýchaný bochánek z kynutého těsta, který se po upečení rozkrojí a naplní vanilkovým krémem. Taková verze je známá i v zahraničí, konkrétně ve Francii. V roce 1955 si v Saint Tropez otevřel pekařství jistý Alexandr Micka, polský cukrář, a tento famózní zákusek zařadil do svého repertoáru. Chuť i vzhled koláče se velmi podobaly těm, které již před rokem 1955 pekly pražské pekárny, takže originální podoba receptu zřejmě sahá dál do historie. Buď jak buď, na verzi „pražského koláče“ slavného polského cukráře si prý pochutnala i slavná kráska Brigitte Bardot. Neváhejte tedy a pojďte si jej s námi upéct.

Krok za krokem

Na přípravu není koláč nijak složitý. Aby však přinesl ten správný požitek, těsto musí být nadýchané jako obláček a krém zase tak akorát sladký. Jak postupovat při pečení koláče krok za krokem, se podívejte na videu:

Základ těsta tvoří dva druhy mouky. Hladká a polohrubá. Polohrubá mouka dodá koláči nadýchanější strukturu. Na vrch bochánku přijde drobenka, ta dokonalou chuť moučníku vynese do nebeských výšin.

Netradiční surovina

Do mísy si prosyjte 250 gramů hladké a 250 gramů polohrubé mouky. Vařečkou do mouky udělejte důlek a nadrobte do něj 30 gramů čerstvého droždí. Zasypejte 60 gramy cukru krupice a zalijte 150 mililitry vlažného mléka. Nechte zhruba 15 minut pracovat kvasnice a vzejít kvásek. Pokud vidíte, že kvásek pracuje, jak má, přidejte k němu zbytek ingrediencí – 1 vejce, nezapomeňte, že by mělo mít pokojovou teplotu a 250 gramů majonézy. Ano, čtete správně, do těsta skutečně patří majonéza. Výslednému koláči dodá lahodnou chuť, těsto bude vláčnější a nadýchanější. I majonéza by měla mít pokojovou teplotu. Na závěr přidejte špetku soli a zadělejte těsto buď ručně, nebo povolejte na pomoc kuchyňského robota. Hotovo je v momentě, kdy je těsto krásně vláčné a odlepuje se od mísy. Přikryjte jej čistou utěrkou a nechte kynout.

Božský krém

Než uběhne doba kynutí, budete mít dost času na přípravu krému. Vanilkový cukr, ideálně ten s pravou vanilkou, smíchejte s 15 gramy škrobu a 45 gramy moučkového cukru. Svařte s 200 mililitry mléka. V podstatě vám vznikne hustý pudink, který je potřeba nechat vychladnout. Přikryjte jej potravinovou fólií, aby se na povrchu nevytvořil škraloup. Mezím vyšlehejte půl litru smetany ke šlehání. Použít můžete klasickou 33%, ovšem sáhnete-li po 40%, krém bude pevnější a chutnější. Do vychladlého pudinku zašlehejte 100 gramů povoleného másla a na závěr opatrně vmíchejte vyšlehanou šlehačku. Krém dejte odpočinout do chladničky.

Velké finále

Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučený vál. Mírně prohněťte rukama a rozdělte jej na požadovaný počet koláčů. Vytvarované těsto přendejte na plech vyložený pečicím papírem, přikryjte utěrkou a nechte ještě 10 až 15 minut kynout. Mezitím si můžete připravit drobenku ze 70 gramů cukru, 100 gramů hrubé mouky, 60 gramů másla a lžičky mleté skořice. Troubu předehřejte na 160 °C. Nakynuté koláčky ještě potřete rozšlehaným vejcem, posypejte drobenkou a pečte, dokud nejsou krásně zlaté. Jakmile koláče zcela vychladnou, rozkrojte je a naplňte krémem.

