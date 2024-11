Vánoce se blíží mílovými kroky a jsou už skoro za dveřmi. Nemusíte čekat na advent, abyste si navodili tu pravou sváteční atmosféru. Začněte s pečením už teď a připravte doma rodině předvánoční perníčky.

Ačkoliv se podle kalendáře můžeme na adventní dny zatím jen těšit, nic nebrání tomu, abyste provoněli svou domácnost příjemnou vůní perníčků, jejichž lahodnou chuť ocení nejen děti, ale i všichni dospělí. Tento druh sladkého cukroví je ideální pro listopadové návštěvy a chvíle pohody a hodí se nejen k čaji, ale i k dobré kávě. Výhodou předvánočních perníčků je i to, že je nemusíte nechat rozležet, protože jsou okamžitě měkké.

Jak připravit podzimní perníčky s dřevěným vzorem? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Perníčkování:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience

Na přípravu těsta si připravte 100 g másla, 2 až 4 vrchovaté lžíce medu, 2 vejce, 140 g moučkového cukru, 400 g hladké mouky, 1 lžičku jedlé sody, 2 lžičky perníkového koření, 2 lžičky holandského kakaa, mouku na posypání a 1 vejce na potření. K přípravě polevy budete potřebovat 1 vaječný bílek, 180 gramů moučkového cukru, 1 lžičku bramborového škrobu, trochu citronové šťávy a špetku soli.

close info JRP Studio / Shutterstock zoom_in Ačkoliv se podle kalendáře můžeme na adventní dny zatím jen těšit, nic nebrání tomu, abyste provoněli svou domácnost příjemnou vůní perníčků.

Příprava těsta

Nejprve rozehřejte máslo v kastrůlku a promíchejte jej s medem. Následně vyšlehejte vajíčka s cukrem do pěny a postupně do této směsi zašlehávejte máslo s medem. Pak si prosejte do mísy mouku, promíchejte ji s jedlou sodou, perníkovým kořením a kakaem a opatrně zapracujte po malých dávkách do vaječné pěny. Nakonec vypracujte hladké těsto a vložte jej alespoň na půl hodiny do lednice.

Tvořte perníčky

Po uplynutí stanovené doby vyjměte těsto z chladničky a rozdělte jej na dvě poloviny. Z každé vyválejte na pomoučněné pracovní ploše plát silný asi tak 3 milimetry a vykrájejte z něj perníčky dle své fantazie nebo pomocí formiček. Pak je vyskládejte na plech předem vyložený pečicím papírem.

Můžete začít péct

Následně vložte plech s perníčky do předem vyhřáté trouby na 170 stupňů Celsia a pečte po dobu asi 10 až 12 minut do zlatova.

close info 29lara / Shutterstock.com zoom_in Vykrájejte perníčky dle své fantazie nebo pomocí formiček.

Chcete perníčky s leskem?

V případě, že chcete, aby byly perníčky krásně lesklé, potřete je ještě horké rozšlehaným vejcem pomocí silikonové nebo péřové mašlovačky. Pak nechte vychladnout.

Zdobení polevou

Nejprve si připravte polevu. Prosejte dvakrát cukr a postupně ho zašlehávejte do bílku společně se škrobem a citronovou šťávou. Zvolené množství cukru záleží vždy na velikosti použitého vajíčka a požadavku, jak chcete mít polevu hustou. Když ji máte hotovou, nandejte ji do cukrářského sáčku s tenkou zdobící špičkou a jednotlivé perníčky ozdobte dle své fantazie.

Tip na závěr

V případě, že nemáte na zdobení polevou čas, nebo se necítíte dostatečně zruční, lze do perníčků naříznout nožíkem zimními motivy, anebo je ozdobit oříškem či mandlí.

Zdroje: www.fresh.iprima.cz, www.novinky.cz