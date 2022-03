Roman Paulus radí, jak připravit přepuštěné máslo. Toto je správný postup

Přepuštěné máslo je v posledních letech absolutním hitem a je k dostání prakticky v každém supermarketu. Tam ale většinou jeho cena nebývá úplně nízká. Mnohem více se vyplatí připravit si přepuštěné máslo doma. I když se jeho domácí výroba může na první pohled zdát poměrně složitá, není tomu tak. S pomocí triků od šéfkuchaře Romana Pauluse si zvládne připravit přepuštěné máslo naprosto každý.

Přepuštěné máslo se připravuje už pořádnou řádku let. Není to ale zas tak dávno, co se začalo hojně využívat i v českých domácnostech. V kuchyni má širokou škálu využití. Nejčastěji se ale uplatňuje například při smažení. Například takové osmažené řízky na másle chutnají skvěle, klasické máslo se ovšem velmi rychle přepaluje, a tak na delší smažení vůbec není vhodné. Přepuštěné máslo ale funguje zcela opačně. Nejenže se na smažení neuvěřitelně hodí, ale také pokrmům dodává úžasnou oříškovou chuť.

Přepuštěné máslo je v současné době velmi rozšířené, a tak je možné na něj narazit i v menších supermarketech. Vzhledem k jeho ceně se ale spíše vyplatí připravit si jej doma. Víte, jak na to?

Na přepuštěném másle můžete smažit například řízky. Zdroj: Profimedia.CZ

Recept na přepuštěné máslo

Na přípravu přepuštěného másla budete potřebovat, jak je asi jasné, klasické máslo. Jeho množství závisí na tom, kolik přepuštěného másla chcete vyrobit. Myslete také na to, že máslo po „přepuštění” ztratí poměrně velkou část své hmotnosti. Pro přípravu větší sklenice přepuštěného másla je ideální pracovat například s 500 gramy másla klasického. Přepuštěné máslo vydrží v chladničce dlouho, rozhodně se tedy vyplatí vyrobit si ho více a pak ho postupně zužitkovávávat.

Vezmeme si hrnec, ideálně s tlustším dnem, a dáme do něj všechno máslo. Postavíme hrnec na sporák, který zapnete zhruba na střední výkon. Máslo necháme pomalu rozpustit a dbáme přitom na to, aby se nezačalo připalovat. Po chvíli vaření másla se na jeho hladině začne vytvářet bílá pěna. Právě ta obsahuje vodu a syrovátku, která je v přepuštěném másle nežádoucí. Pěnu tedy pečlivě sbíráme a dáváme ji stranou. Jakmile sebereme všechnu pěnu, máslo necháme na mírném plameni ještě asi 10 minut vařit. Poté sporák vypneme a přesuneme se k další části.

Přepuštěné máslo slijte přes cedník vystlaný kusem látky. Zdroj: Shutterstock

Je nesmírně důležité, aby bylo přepuštěné máslo dokonale čisté. Připravíte si tedy jemné sítko, které ještě navíc vyložíme čistým kusem látky. Přes tu přepuštěné máslo přelijeme do misky nebo do čisté zavařovací sklenice. Správně vyrobené přepuštěné máslo by mělo být čiré a mělo by mít zlatavou barvu. Máslo necháme zchladnout a poté jej přemístíme do chladničky. Přepuštěné máslo uchovávané v lednici má prakticky neomezenou životnost.

Na co použít přepuštěné máslo

Jak bylo zmíněno, přepuštěné máslo má v kuchyni širokou škálu využití. Hodí se při přípravě polévek, smažení zeleniny, řízků anebo třeba také smaženého sýru. Je nepostradatelnou součástí holandské omáčky a skvěle nahradí klasické máslo v moučníkách.

Sesbíraná pěna, která vznikla během toho, co se máslo vařilo, má v kuchyni také své využití. Je lehce nasládlá, a tak ji můžete přidat do palačinek nebo do těsta na buchty a koláče. Narozdíl od přepuštěného másla má poměrně omezenou trvanlivost, a tak s jejím použitím nezahálejte.