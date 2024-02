Kdysi měla šmolc doma každá správná hospodyně. Připravte si domácí přepuštěné máslo podle tradičního receptu.

Přepuštěné máslo je opět čím dál více oblíbené. V současné době se často v kuchyni využívá tzv. máslo ghí, které svým původem pochází z Indie, kde je také součástí ajurvédské medicíny. Na rozdíl od klasického másla má nejen vynikající chuť, ale i několik předností v použití a v účincích na naše zdraví. Přepuštěné máslo využívaly s oblibou už naše babičky a dobře věděly proč. Jak si ho můžete velice snadno připravit v pohodlí domova?

Jak připravit domácí ghí neboli přepuštěné máslo? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Prázdný talíř:

Zdroj: Youtube

Šmolc a ghí

Mezi přepuštěným máslem a ghí je však nepatrný rozdíl. Ghí je neoddělitelně spjaté s indickou kuchyní a s kuchyněmi Středního východu. O přepuštěném másle se zmiňovala ve své slavné kuchařce i Magdalena Dobromila Rettigová. Obě másla se vyrábějí z kravského mléka, ghí občas i z buvolího.

close info StockImageFactory.com / Shutterstock.com zoom_in Při výrobě přepuštěného másla se zahřeje těsně k bodu varu.

Jedná se o produkt z běžného másla, jež je zbavené vody a mléčných složek, tedy o čistý živočišný tuk, který vzniká postupným zahříváním másla, kdy se na jeho povrchu sráží mléčná bílkovina. Odebírá se tak dlouho, dokud nevznikne čirá a čistá máslová tekutina, která se přecedí přes plátýnko a slije do uzavíratelných sklenic.

Rozdíl je v teplotě přípravy

Při výrobě přepuštěného másla se zahřeje těsně k bodu varu. Nikdy by teplota neměla přesáhnout 80 °C. Mělo by se zahřívat jen do okamžiku, kdy se oddělí mléčná složka. Když budete chtít dosáhnout másla ghí, musí se vařit, aby lehce zkaramelizovalo. Díky tomu má svou zlatavou barvu a typické aroma.

Výhody přepuštěného másla

Běžné máslo obsahuje pouze kolem 82 % tuku. Oproti tomu je máslo přepuštěné téměř stoprocentním tukem. Díky tomu dokáže snášet i vyšší teploty a lze jej zahřívat až na teplotu 250 °C. Výhodou je i jeho dlouhodobá trvanlivost a zcela určitě již zmíněná nezaměnitelná chuť.

close info Pinterest zoom_in Po scezení do vzduchotěsných sklenic můžete přepuštěné máslo skladovat při pokojové teplotě i několik měsíců a v lednici až rok.

Příprava šmolce

Nejprve vložte máslo do hrnce a pomalu ho zahřívejte na střední teplotu za občasného míchání. Díky tomu se bude ode dna odlepovat bílkovina, která bude stoupat na povrch hladiny. Vzniklou pěnu průběžně odebírejte.

Přepouštění másla trvá zhruba 2 hodiny, kdy byste měli dosáhnout krásně čiré tekutiny. Po scezení do vzduchotěsných sklenic můžete přepuštěné máslo skladovat při pokojové teplotě i několik měsíců a v lednici až rok. Do sklenice se však nikdy nesmí dostat vlhkost, odebírejte ho tedy vždy naprosto čistou a suchou lžičkou.

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz