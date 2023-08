Geniální trik na přerostlé okurky: Naložte je po americku

Bují vám na zahradě okurky a jsou některé značně přerostlé? Zpracujte je třeba po americku. Máme pro vás jednoduchý a chutný recept.

Okurky jsou v česku oblíbenou pochoutkou a zpravidla je má na zahradě každý pěstitel zeleniny. Pokud vám vzhledem k hezkému počasí začaly plodit tak rychle, že je nestíháte sklízet a zpracovat, máme pro vás několik zajímavých tipů, jak je můžete šikovně zpracovat.

Jak udělat rychlokvašky z přerostlých okurek? Podívejte se na následující video:

I z přerostlých okurek lze vyrobit lahůdky

Nemusíte ulpívat jen na známém tvrzení, že správná okurka se má sklízet jen mladá, aby byla plná chuti a řádně křupavá. I přerostlé okurky mají své použití, přestože jsou chuťově méně výrazné. Jsou však dokonalým zdrojem vlákniny a vitamínů a velice dobře je můžete zařadit do svého jídelníčku.

Okurky naložené po americku

Zhruba 8 oloupaných čistých okurek a 5 velkých cibulí pokrájejte na větší kolečka, nebo je můžete i nastrouhat na struhadle. Vložte je do mísy, prosypejte 2 lžícemi soli a řádně promíchejte. Následně nechte směs 2 až 3 hodiny rozležet, aby pustila vodu.

V mezičase si připravte nálev, který svaříte z 600 ml 8% octa s 300 g cukru, 1 lžičkou celého pepře, 1 lžičkou chilli, 1 lžičkou kari, 1 lžící nasekaného čerstvého kopru, 1 lžící hořčičného semínka.

Okurky naložené po americku jsou skvělé nejen k hamburgerům, sendvičům a salátům, ale lze je podávat i jako předkrm nebo jako přílohu k masu. Zdroj: YouTube

Po uplynutí náležité doby šťávu z okurek dobře vymačkejte a zeleninu naskládejte do čistých zavařovacích sklenic. Následně zalijte připraveným a ještě teplým nálevem a uzavřete dostatečně těsnými víčky. Sterilujte 20 minut při teplotě 80 až 85 °C.

Dochucovat můžete dle své potřeby

V tomto receptu můžete samozřejmě použít i jiné koření a zeleninu, vyhýbat se nemusíte ani bylinkám. Přidat je lze nejen do láku, ale můžete je volně vyskládat i mezi jednotlivé kusy okurek. Vhodný je například česnek, různé druhy feferonek, křen, řapíkatý celer, petržel či mrkev, ale i listy černého nebo červeného rybízu a koriandr. A jak je možné ještě přerostlé okurky využít?

Okurkové chipsy jsou skvělou pochoutkou. Zdroj: YouTube

Zdravé mlsání ve formě chipsů

Z přerostlých okurek si můžete rychle připravit okurkové chipsy. Oloupané okurky nakrájejte na tenké plátky, dejte do misky s vodou a trochou soli a nechte tak 15 minut odležet. Následně zeleninu osušte a vložte do sušičky nebo do trouby, kterou jste předem předehřáli na 150 °C. Pečte okurky, dokud nebudou krásně křupavé.

Zkuste okurkové čatní

Tentokrát oloupané okurky pokrájejte na drobné kostičky a vložte je do hrnce společně s nakrájenou cibulí, česnekem, rajčaty, trochou cukru, octem a kořením. Veškeré ingredience svařte na mírném stupni zhruba 20 minut. Následně směs řádně rozmixujte a dochuťte solí, pepřem, případně i čerstvými bylinkami.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.toprecepty.cz, www.brno.rozhlas.cz