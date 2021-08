Zapomenuté triky naších babiček: Jak zachránit přesolenou polévku či omáčku?

Co dělat, když vám tzv. ujela ruka a před vámi na plotně bublá přesolené jídlo? Nemusíte ho vyhazovat. Zkuste situaci zachránit triky našich babiček.

Sůl je sice „nad zlato", pracovat bychom s ní však měli přiměřeně. Jen tak docílíme lahodného pokrmu, který nechutná jako Mrtvé moře. Vaříte-li nějaké jídlo poprvé, počítejte, že i některé ingredience mohou mít slanou chuť. Může to být sójová omáčka, bujón, směs koření, olivy, kapary, konzervované ančovičky, šunka nebo sýr. Proto vždy ochutnávejte a sůl použijte nejlépe až na konec celého procesu vaření.

Trik s bramborou nefunguje

Říká se, že naše babičky zachraňovaly přesolené jídlo syrovou bramborou. Nakrájely ji nebo nastrouhaly, vložili do pokrmu a poté vyjmuly s vírou, že brambora sůl nasákla. Podle amerického chemika a autora úspěšné knihy „What Einstein Told His Cook: Kitchen Science Explained“ Roberta L. Wolka to ale není pravda. Se svým týmem provedl experimenty, v nichž dokázal, že brambory sůl neabsorbují. Do polévky nebo omáčky je tedy dávat nemusíte. Jak tedy přesolené jídlo zachránit?

Trik s bramborou nefunguje. Zdroj: Valeria Selezneva/Shutterstock.com

Nařeďte

Do polévek, omáček i jídla, která se podlévají vývarem, můžete přidat vodu. Naředíte tím tak i obsah soli. Pokud se bojíte, že pokrm bude až moc řídký, můžete zkusit uvařit hustější novou várku. Tentokrát ale zcela bez soli. Jídla pak smíchejte dohromady.

Přidejte tuk

Do krémových polévek nebo omáček přidejte smetanu, bílý jogurt nebo mléko. Tyto krémové a tučné ingredience pokrm nejen naředí, ale také zjemní chuť.

Použijte chleba

Tento způsob funguje hlavně u omáček. Pečivo totiž dokáže vsáknout až 40 % soli. Housku, rohlík nebo kus chleba vložte do hrnce, cca 10 minut povařte a poté vyjměte ven. Dejte si pozor, aby se pečivo nezačalo rozpadat.

Oslaďte si život

Cukr bereme jako opak soli. Zkuste ho použít i při záchraně přesoleného jídla. Zkuste do hrnce přidat špetku cukru, medu nebo melasy. Sladká chuť „přebije" slanou. Další trik spočívá v namočení kostky cukru do pokrmu. Vezměte si lžíci a na ni postavte kostku cukru. Ponořte ji do jídla a jakmile se začne rozpouštět, rychle ji vyjměte ven. V případě potřeby postup opakujte s novou kostkou.

Přidejte něco kyselého

Kyselá smetana, citronová šťáva nebo ocet sice slanou chuť nestáhnou, dokážou ji však skvěle zamaskovat. Kyselé záchranáře přidávejte postupně a vždy je nechte chvíli povařit, aby se chutě spojily.

Přesolený pokrm zachráníte přidáním sladko-kyselé chuti. Zdroj: Elena Hramova/Shutterstock.com

Zkuste škrob

Pokud potřebujete omáčku naředit, ale nechcete ztratit její konzistenci, použijte pyré z vařené rýže a vody. Rýži uvařte běžným způsobem, ale bez soli. Přidejte do ní vodu a rozmixujte ji na kaši. Tu přidejte do naředěné omáčky. Podle potřeby dochuťte kořením nebo zeleninou a povařte, aby se ingredience dokonale spojily. Podle kuchařky a redaktorky New York Times Melissy Clark funguje podobně i jíška.

