Uvařili jste polévku, která je bohužel přesolená? I to se občas stává! Naštěstí lze takový průšvih snadno napravit.

Pokud jste se dostali do prekérní situace a máte přesolenou polévku, nezoufejte! I taková lapálie se totiž dá jednoduše zachránit. Co pomůže a jak přesně na to?

Začněte zředěním

Pokud je připravovaná polévka dostatečně hustá, zkuste ji jako první záchranu dolít trochou vody, případně nesoleného vývaru. Koncentraci soli tak mírně snížíte.

close info Shutterstock zoom_in Mléčné výrobky dokáží neutralizovat chuť.

Mléčné výrobky

Mléčné výrobky dokáží neutralizovat chuť. Pokud se hodí do vařené polévky, přidejte do ní jogurt nebo smetanu ke šlehání či zakysanou.

Přebijte sůl kyselostí

Přesolenou polévku můžete zachránit i něčím kyselým. Perfektními pomocníky jsou například ocet nebo citronová šťáva.

Použijte chleba

Pečivo dokáže vsáknout až 40 % soli. Můžete použít nejen chleba, ale i rohlík či housku. Vložte ho kousek do hrnce s polévkou, zhruba 10 minut nechte povařit, a nakonec pečivo vyndejte než se začne zcela rozpadat.

close info Ahanov Michael / Shutterstock.com zoom_in Se záchranou přesolené polévky pomůže přidání syrových brambor.

Brambora

Do přesolené polévky lze dát také vařit očištěnou bramboru. Bude absorbovat jistý podíl soli. Bramboru z polévky nakonec také odstraňte.

Vaječný bílek

Pomocnou ingrediencí jsou také vaječné bílky. Přesolená polévka bude zase poživatelná, když do ní přidáte 1 až 2 vaječné bílky. Ztuhlý bílek většinu soli dokonale pohltí. Polévku na závěr sceďte.

Cukr

Cukr je opakem soli a dá se velice dobře využít na záchranu přesolených pokrmů. Přidejte do hrnce k polévce špetku cukru, medu nebo melasy. Sladká chuť přetluče slanou. Stejně tak můžete dát na polévkovou lžíci kostku cukru, ponořit ji do jídla a ve chvíli, kdy se začne rozpouštět, rychle ji vyndat. Tento trik můžete zopakovat několikrát za sebou.

