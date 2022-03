Jak zachránit přesolené jídlo: Naše babičky používaly trik s tmavým chlebem

Všichni známe českou klasickou pohádku Sůl nad zlato, ale zároveň všichni víme i to, že nadbytečné užívání soli je zdraví škodlivé. Zadržování vody v těle je jen jedním z mnoha příznaků přesolování jídla. Ale i těm, kdo zase tolik soli nepoužívají, se může stát, že jim lidově řečeno „ujede ruka“ se solí a zničí si tak dlouho připravovaný pokrm. Co s tím?

Přesolené pokrmy jsou noční můrou nejen pro vaši chuť, ale i pro vaše zdraví. Společnost se dělí na dva tábory – na ty, kdo sůl opravdu nepotřebují a neužívají ji tolik, takže jim ani nevadí jíst ani dětská jídla, z nichž je sůl úplně vyřazena. A pak na ty, kdo si bez soli neumějí s nadsázkou řečeno představit ani dort. Pravda, i tam se špetka soli dává. Ale naštěstí existují triky, které znaly už naše babičky, jak jídlo nadbytečné soli zbavit. A je jich dokonce několik, takže si jen stačí podle situace vybrat.

Mořská sůl Zdroj: Timo Volz / Unsplash

Pokrm zřeďte

Nejjednodušší je zředit pokrm nebo přidat do přesoleného jídla více tekutiny. Ale ani tady to není jen tak, protože tekutina, kterou zvolíme, by se měla dobře hodit k pokrmu, který připravujeme. Co to znamená?

Například u přesolené polévky přidáme prostě vodu. Ale i tady záleží na poměru, protože kdybychom přidali vody až moc, ztratila by se samotná chuť polévky. Takže se doporučuje smíchat vodu třeba s kaší z kukuřičného škrobu, aby polévka zůstala hustá.

Pokud se ale nejedná o polévku a přesolili jste něco jiného, můžete ingredience z připravovaného jídla rozdrtit, abyste díky nim vytvořili tekutinu na ředění stejné chuti. Například rajče, ananas nebo mrkev mohou být slušným zdrojem tekutiny pro vaše přesolené jídlo. Ředění se navíc snadněji provádí, když je potravina ještě syrová.

Pokud se vám podařilo přesolit ještě syrové maso nebo zeleninu či rýži, stačí jen sůl propláchnout pod tekoucí vodou.

Existují různé druhy soli. Zdroj: Anastasia Zhenina / Unsplash

Pokrm naopak zahustěte

Naprosto opačnou metodou je zahušťování. Nejlépe se k němu hodí kaše, a to v poměru 50 % tekutiny a 50 % škrobu.

Škrobů existuje mnoho druhů, takže i zde si můžeme vybírat z univerzální mouky, kukuřičného škrobu a maranty. Zahušťovadlo z kukuřičného škrobu a maranty je průhlednější než mouka. Různé škroby také vyžadují specifickou teplotu. Například kukuřičný škrob funguje dobře pouze tehdy, když jej aplikujete při teplotě varu a horka. Naopak mouka a maranta budou účinné, když je přidáte při nižší teplotě.

Bez ohledu na to, jaký typ kaše zvolíte, měli bychom ji přidat vždy po skončení fáze zpracování.

Přidejte ocet nebo kyselou šťávu

Toto je velmi zvláštní recept, ale funguje. Použití extra kyselých přísad na přesolené jídlo ve skutečnosti sůl z jídla nevyplaví, ale kyselá chuť ovlivní naši chuť a minimalizuje pocit slanosti. Při volbě kyselých přísad se musíme zaměřit na poměr kyselin, protože kdybychom to přehnali, nebylo by možné pokrm zahustit.

Sůl do jídla přidávejte opatrně. Zdroj: Slatan / Shutterstock.com

Udělejte toho více

Další logickou cestou je přidělat jídlo. Tím, že do přesoleného pokrmu přidáme více ingrediencí, můžeme koncentraci soli rovnoměrně rozložit. Nejlepšími přísadami jsou jemná zelenina nebo listová zelenina, které nemají žádnou výraznou chuť. Díky tomu dokáží absorbovat nadměrnou slanost z přesoleného pokrmu, a navíc se extrakce ze zeleniny při jejím vaření stane druhem tekutiny pro ředění.

A pokud máme dostatek času, můžeme zkusit uvařit celou novou dávku stejného pokrmu, ale zcela bez soli. Poté obě jídla smícháme a můžeme část uložit do mrazáku.

Vaječný bílek, brambora i luštěniny

Obyčejný vaječný bílek dokáže také jídlo zbavit slanosti. Pokud se jedná o polévku, stačí vlít bílky do vroucí přesolené polévky a nechat je srazit. V polévce je ale nenecháme, vyjmeme je naběračkou anebo polévku scedíme.

Přesolené jídlo mohou zachránit i brambora nebo zelenina. Stačí bramboru nakrájet na plátky či kousky a povařit je v jídle alespoň 15 minut. Stejně jako vejce, i bramboru pak z hrnce vylovíme. Brambory do sebe vtáhnou přebytečnou sůl a jídlo je zachráněno. Stejně jako brambora funguje i kořenová zelenina, jako jsou mrkev, celer nebo petržel.

Podobně mohou v určitých pokrmech zafungovat i jogurt nebo smetana, které zároveň jídlo zjemní. Kuchaři například volí zakysanou smetanu, majonézový salát ke snížení slanosti steaku nebo arašídové máslo, aby se vypořádali s přesolenými hamburgerovými plackami. Kuskus nebo quinoa také sůl absorbují a nabydou. Použít můžeme i luštěniny.

Trik našich babiček – tmavý chleba

Naše babičky by přesolený pokrm nejspíše napravily kůrkami chleba nebo chlebem. Zejména kůrky umějí zredukovat slanost pokrmu o dobrou polovinu. A postup je jednoduchý – nakrájíme je, vložíme do pokrmu a necháme 20 minut povařit, pak vytáhneme.

