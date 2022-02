Jak zachránit přesolené jídlo? Jde to překvapivě snadno, stačí znát správný trik

Všichni jistě znáte pořekadlo, že sůl je nad zlato. Ne vždy je to ale pravda. Především pak v případě, když jídlo přesolíme. Většinou ho pak naštvaně vyhodíme a místo skvělého gulášku strávníky čeká namazaný chleba. Aby vás tohle už nikdy nepotkalo, pojďte si osvojit několik triků, jak zbavit jídlo přesolenosti.

Jistě už se vám také někdy stalo, že vám ujela ruka se solí a museli jste vyhodit celé jídlo. Teď už to tak být nemusí, známe totiž několik triků, jak zachránit situaci. Nebojte se, nepůjde o žádnou alchymii, postup je jasný a snadný.

První možností, jak zachránit přesolené jídlo, je použít bramboru. Nakrájejte ji na plátky či kousky a vařte v polévce nebo omáčce asi čtvrt hodiny. Pak ji vylovte nebo v případě omáčky přeceďte přes sítko. Polévka či omáčka by se měly slanosti zbavit a vy byste si měli pochutnat.

Pokud nemáte doma bramboru, podobnou službu vám udělá i celer nebo mrkev. Vždy však zeleninu nakrájejte na kousky, lépe do sebe vtáhne sůl.

Vyzkoušejte vaječné bílky i kořenovou zeleninu

Starým trikem jsou i vaječné bílky. Ty vám pomohou zachránit přesolenou polévku. Vlijte čtyři bílky do vroucí polévky, nechte je srazit a následně polévku přeceďte.

Do polévky vlijte několik bílků Zdroj: Dmitrii Pridannikov / Shutterstock.com

V lednici také máte určitě jogurt nebo smetanu. Tyhle mléčné výrobky zjemní omáčku či krémovou polévku a vytáhnou z ní sůl. Také ztlumí případnou pikantnost, když to přeženete s pepřem či chilli.

Pomůže i černý chléb, ideálně pak kůrky. Odkrojte tedy patky a vhoďte je do polévky či omáčky a nechte asi čtvrt hodinky povařit. Chleba funguje hlavně u omáček, dokáže vsáknout téměř polovinu soli, co je v jídle.

Někdy jídlo může zbavit slanosti i obyčejný cukr Zdroj: Doucefleur / Shutterstock

Někdy dokáže pomoci i kostkový cukr

Někdy lze zkusit i cukr. Možná tomu nevěříte, ale pokud máte doma kostky, vždy jí do pokrmu hoďte a hned, co se začne rozpuštět, ji vyjměte a vyhoďte. Několikrát postup zopakujte. Kostka cukru na sebe naváže slanost a je nutné ji hned vyndat, než dá do pokrmu sladkost, kterou nepotřebujeme.

Když už je vážně zle, vyzkoušejte první tři postupy najednou. Začněte povařením brambor, pokračujte bílky a nakonec ještě nalijte smetanu. Aby tohle nezabralo, to už byste museli do jídla vysypat opravdu celou slánku.

