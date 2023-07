Prezidentské řezy: Famózní krém z kysané smetany z nich dělá delikatesu

Pro dokonalý zákusek, který skvěle chutná a zároveň úžasně vypadá, rozhodně nemusíte do cukrárny. Prezidentské řezy jsou totiž jedním z nejkrásnějších dezertů, které snadno a rychle vykouzlíte i v domácích podmínkách. Už jste je zkoušeli?

Upéct zajímavý a chutný moučník může být leckdy pořádně tvrdým oříškem. Pokud chcete své blízké ohromit i něčím jiným než jen bábovkou, perníkem anebo ovocným koláčem, vsaďte na úžasné prezidentské řezy. Jejich název mluví jasně. Jsou tak chutné a krásné na pohled, že byste se nemuseli stydět je servírovat ani samotnému prezidentovi.

Prezidentské řezy je možné připravovat v několika variantách. Tu jednodušší, ve které se namísto krému vsází na marmeládu, najdete ve videu:

Nadýchaný korpus

Do mísy vyklepněte 6 celých vajec a vyšlehejte je do husté pěny se 120 gramy moučkového cukru. Pak do směsi pomalu zašlehejte horkou kávu připravenou ze 3 lžiček instantní kávy a 8 lžic vroucí vody. V jiné míse promíchejte 120 gramů polohrubé mouky, 2 lžíce hořkého kakaa a 1 lžíci kypřicího prášku. Obě směsi nakonec spojte a přidejte do těsta ještě 2 lžíce oleje.

Těsto pak nalijte do vyššího plechu o velikosti 35 x 25 centimetrů. Plech ještě předtím vystelte pečicím papírem. Korpus pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů Celsia zhruba 10 minut. Po upečení ho nechte zcela vychladnout.

Pokud pečicí papír v plechu špatně drží, zkuste nejdříve plech vymazat máslem. Papír se na něj přilepí a nebude sklouzávat. Zdroj: Profimedia

Pudinkový krém se zakysanou smetanou

Jakmile korpus vychladne, můžete se pustit do přípravy krému. Nejdříve si z 1/2 litru mléka, 2 balení kávového pudinkového prášku a 3 lžic krupicového cukru uvařte pudink. Pokud neseženete kávový pudink, použít můžete i například čokoládový či karamelový. Počkejte, dokud pudink nevychladne. Ušlehejte 200 gramů másla se 3 lžícemi moučkového cukru a 2 lžičkami instantní kávy. Do másla pak pomalu zašlehejte i vychladlý pudink a také 200 gramů zakysané smetany a 2 lžíce rumu. Pudinkový krém naneste rovnoměrně na korpus.

Základem každého dobrého krému je poctivě vyšlehané máslo s cukrem. Zdroj: Shutterstock

Hustá šlehačka

Poslední vrstvu řezů tvoří obyčejná šlehačka. Tu si poctivě ušlehejte doma ze 2 kelímků 40% smetany ke šlehání. Mísu, ve které budete šlehačku šlehat, dejte nejdříve vychladit alespoň na 20 minut do mrazáku. Uvidíte, že půjde šlehání lépe od ruky a šlehačka bude krásně držet. Šlehačku natřete na řezy. V úplném závěru ještě řezy ozdobte. Na to postačí zhruba 100 gramů hořké čokolády, kterou rozpusťte ve vodní lázni a vmíchejte do ní 2 lžičky oleje. Rozpuštěnou čokoládu ledabyle nastříkejte na řezy a je hotovo. Ještě se ale do řezů nepouštějte. Aby se všechny chutě krásně propojily, uložte řezy alespoň na 2 hodiny do chladničky. A pak už konečně vychutnávejte.