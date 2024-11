Chcete doma servírovat pokrm, který je maximálně výživný a zdravý pro náš organismus? Jistě oceníte radu, proč je přidání octa do vývaru značně užitečné!

Kvalitní vývar je pokladnicí zdraví a jedním z nejlepších způsobů, jak lze podpořit imunitní systém a celkové zdraví. Když je připravovaný správně, obsahuje značné množství vitamínů, minerálů a aminokyselin, které jsou pro naše tělo nesmírně blahodárné. A proč do něj vlastně přidávat ocet?

Jak připravit poctivý a pomalu tažený hovězí vývar? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Těhotnej kuchař:

Zdroj: Youtube

Proč je vývar zdravý

Při dlouhém vaření kostí, masa a zeleniny se uvolňují cenné živiny jako kolagen, minerály (vápník, hořčík, fosfor) a aminokyseliny. Jedná se o látky, které podporují zdraví kloubů, kůže, vlasů a nehtů, celkově posilují imunitní systém. Vývar je bohatý též na látky s protizánětlivými účinky, které jsou skvělou prevencí před mnoha zánětlivými chorobami.

Stejně tak je tento pokrm značně šetrný k zažívání a je vhodný i pro osoby s citlivým trávicím traktem. Bonusem je fakt, že pomáhá udržovat tělo hydratované, což je důležité pro celkové zdraví. Podílí se i na detoxikaci organismu díky obsahu síry a glutaminu, jež podporují očistné procesy v játrech. Silný vývar je prostě pro naše tělo elixír, ať už se rozhodnete pro slepičí, kuřecí, hovězí, rybí nebo ze zvěřiny. A jak připravit opravdu dokonalý vývar?

close info Esin Deniz / Shutterstock zoom_in Na přípravu hodnotného vývaru byste měli použít co nejkvalitnější suroviny. Od toho se odvíjí nejen jeho chuť, ale i výsledné účinky. Základem jsou kosti a pojivové tkáně.

Suroviny

Na přípravu hodnotného vývaru byste měli použít co nejkvalitnější suroviny. Od toho se odvíjí nejen jeho chuť, ale i výsledné účinky. Základem jsou kosti a pojivové tkáně. Použít můžete celé kuře, skelet, krky, hovězí kosti, morkové kosti a mnoho dalšího.

Nezbytná je i zelenina jako mrkev, petržel, celer, cibule či česnek, stejně tak bylinky jako tymián, rozmarýn či petrželová nať a samozřejmě i a koření jako například pepř a bobkový list. Zeleninu můžete přidat až ke konci procesu, stačí ji povařit do měkka a není třeba ji zbytečně připravit o užitečné obsažené látky zbytečně dlouhým vařením.

Přidání octa

Jestliže chcete, aby ze sebe kosti pustily to nejlepší, přidejte do hrnce cca 2 lžíce jablečného octa. Pomůže z kostí uvolnit všechny užitečné minerály, protože kolagen a pojivová tkáň v kostech se díky tomu lépe rozloží.

Nemusíte mít obavy, že by to snad mohlo ovlivnit výslednou chuť! Do vývarů z hovězího nebo jehněčího masa lze použít bio červený vinný ocet, který je zajímavým a příjemným způsobem dochutí. Jestliže doma ocet zrovna nemáte, lze použít i citronová šťáva.

close info Ahanov Michael / Shutterstock zoom_in Jakmile máte vývar hotový, sceďte ho a odstraňte všechny pevné části.

Dlouhé vaření

Základem silného domácího vývaru je také pomalé několikahodinové vaření při nižších teplotách, kdy pouze probublává. Délka přípravy se liší od zvolených surovin a výborným pomocníkem je tlakový hrnec. Kuřecí vývar vyžaduje kratší čas, něco kolem 6 až 12 hodin, pokud jde o vývar hovězí, dopřejte mu čas 24 až 48 hodin. V každém případě, čím déle budete vývar připravovat, tím bude silnější a bude obsahovat více živin.

Scezení

Jakmile máte vývar hotový, sceďte ho a odstraňte všechny pevné části. Díky tomu získáte čirý a koncentrovaný vývar, který vám déle vydrží a můžete jej uchovávat i v mrazáku pro pozdější použití.

Solte až v závěru

Vzhledem k tomu, že není předem jasné, kolik tekutiny se ve skutečnosti odpaří, tedy jak se vývar zredukuje, vždy solte až nakonec.

