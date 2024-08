Karbanátky jsou, podobně jako třeba vánoční salát, ve většině rodin jídlem s vlastí recepturou, na kterou nedají dopustit a považují ho za ten jediný nejlepší na světě. Možná jste ale ještě neslyšeli o ingredienci, kterou do mletého masa přidávají opravdoví gourmeti. Budete se divit, o co jde.

Mleté maso, vajíčko, koření a strouhanka, to je základní recept, který zaručí dobrý oběd. Jestli ale chcete pro rodinu připravit něco výjimečného, přidejte do masového těsta také cizrnu. Ano, není to omyl, právě cizrna dokáže doslova divy jak s chutí, tak i s texturou a výživovou hodnotou karbanátků.

Kouzelná cizrna

Proč právě cizrna? Jde o luštěninu, která – pokud ji dobře připravíme – zjemní výsledný pokrm, karbanátky budou vláčnější, měkčí, a dokonce i šťavnatější. A to jsme ještě nehovořili o vysokém obsahu bílkovin v cizrně, stejně jako o vláknině, kterou je tato luštěnina vyhlášená.

Ještě to nestačí? Cizrna se může pochlubit také nikoliv nevýznamným obsahem vitamínů a minerálů.

Méně kalorií

I když v mnoha ohledech cizrna svojí bílkovinou “nahradí” maso, kaloricky je k tělu výrazně citlivější. Nahradit část masa cizrnou je tedy dobrá volba i ve chvíli, kdy se potřebujete znovu vejít do loňských kalhot.

Další výhoda luštěniny

Jak mohou karbanátky s cizrnou vlastně chutnat? Odpověď na tuto otázku se také velmi příjemně poslouchá: stejně, jako ty stoprocentně masové. Cizrna je totiž chuťově prakticky neutrální, takže je schopná přijmout chutě okolních ingrediencí.

close info Shutterstock zoom_in Cizrna v konzervě bude ideální

Možností je víc

Když se rozhodnete cizrnu v karbanátcích vyzkoušet, máte hned několik možností, jak to uskutečnit. Vybrat si můžete buď konzervovanou nebo sušenou luštěninu (tu ale budete muset před úpravou na několik hodin namočit a poté uvařit do měkka).

V případě konzervované cizrny bude stačit vylít obsah konzervy do cedníku a důkladně propláchnout studenou vodou. Od této chvíle už v obou případech budeme pokračovat stejně. Luštěninu rozmačkáme vidličkou nebo rozmixujeme tyčovým mixérem. Nechceme ale jemnou kaši, nechme ji přece jen trochu struktury.

Teď už bude všechno jako jindy

Dalším krokem k úspěchu bude smíchání masa s připravenou cizrnou v poměru podle vašich vlastních představ. Jakmile vznikne dobře promíchaná hmota, začneme s ní pracovat, jako bychom dochucovali pouze samotné maso. Není na tom vůbec nic složitého, ale výsledek bude rozhodně stát za trochu snahy navíc.

Bylinky nebo koření?

Chcete ještě zajímavější karbanátky? Přidejte do těsta bylinky, nebo třeba kari koření. Petržel, koriandr nebo tymián také udělají velmi dobrou službu. Každá, i ta sebemenší změna povede k možnosti objevit další a další varianty tohoto pro někoho docela obyčejného jídla.

Teď už bude zbývat jediné: rozhodnout se, jestli připravíte tuto pochoutku na pánvi, v troubě, nebo třeba na grilu.

