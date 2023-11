Coca-cola je nejen kultovním nápojem mladých, ale také skvělým „kypřidlem“ těsta. Inu, posuďte sami…

Mít Coca-colu doma se podle všeho vyplatí. Tento nápoj není jen ladičkou sladké chuti, ale dokáže posloužit i při vaření. Některé kuchařky používají nápoj na podlévání masa (zejména u asijských specialit), kde se cola změní na hustou omáčku, která dodá pokrmu říz. Hodí se i k přípravě grilovaných žebírek, které díky ní získávají šťavnatou a plnou chuť. Dokonce i bez předchozího marinování!

Domácí chleba s Coca-colou

To co umí Coca-cola s masem, dokáže i s těstem. To ostatně vědí ostřílení pekaři chleba, kteří nápoj pravidelně kupují a přidávají do základu svých bochníků. Není divu. Coca-cola totiž má zvláštní schopnost dodat těstu vláčnost, nadýchanost a zajímavou chuť. Přesvědčte se sami a připravte si nadýchaný domácí chléb! Jak na to: prosejte 350 g hladké mouky. Smíchejte ji se lžící cukru, 1 lžičkou soli a 7 g sušeného droždí. Všechny sypké přísady dokonale smíchejte a udělejte jeden velký důlek. Do něj pak nalijte 1 plechovku Coca-coly. Máte?

close info Profimedia zoom_in Coca-cola dodá těstu objem, kyprost a vláčnost.

Dlouhé zpracovávání těsta

Všechny přísady promíchejte a zpracujte na vláčné těsto. Nelekněte se, že hmota je světle hnědě zabarvená! Přidejte k ní ještě 100 g prosáté hladké mouky. A znovu těsto zpracujte. Na vál kápněte trochu rostlinného oleje a těsto na něm opět zpracujte. Hotový základ chleba narovnejte do mísy, překryjte potravinovou fólií s utěrkou a nechte zhruba hodinu vykynout.

close info Profimedia zoom_in Těsto nechte v klidu vykynout.

Domácí chléb

Naducaný bochánek těsta stlačte rukou a znovu zpracujte na vále s trochou mouky. Bochánek rozválejte na placku, posypte moukou a potřete 30 g změklého másla. Pak přeložte těsto napůl a znovu prsty rozválejte na placku. Do poloviny těsta nařežte proužky, které jednotlivě stočte do spirálek. Povrch těsta znovu namažte máslem a stočte do štrúdlu tak, aby závin „ležel“ na spirálkách.

close info Profimedia zoom_in Chléb před pečením potřete směsí žloutku a zakysané smetany.

Pečení a debužírování

Podlouhlý chlebový závin otočte a přeneste na papírem vystlaný plech. Přikryjte ho utěrkou a nechte ještě chvíli vykynout. Povrch chleba potřete směsí, kterou jste si připravili z rozšlehaného žloutku a 1 lžící zakysané smetany. Nakonec ho ještě ozdobte sezamovými semínky. Chléb pečte v předehřáté troubě na 190 °C asi 30 minut. Je vynikající!

