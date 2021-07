Jak udělat, aby připálené jídlo nesmrdělo po připálenině. Nejlepší rady babiček

Čas od času se to přihodí každému. Něco nás vyruší a hned je tu připálenina a pokažené jídlo. Někdy ale stojí za to katastrofu odvrátit a pokusit se o záchranu. Znáte způsoby, jak napravit připáleninou zapáchající jídlo?

Zdroje: cooking.stackexchange.com, itsgonewrong.com

Zachraňte připálené jídlo jako vaše babička

Samozřejmě, pokud je vše spálené na troud, už není pomoci. Jestliže máte za to, že připálenina je pouze na dně, nebo naopak je na povrchu, vyzkoušejte několik babských rad, které si ale kuchaři předávají po generace. A když nemáte babičku, svěřte se internetu. Dnes jsou rady k mání i tam.

Povedlo se vám připálit jídlo? A víte, jak ho napravit? Zdroj: SingerGM / Shutterstock.com

Připálená kůrčička

To je úplně nejmenší problém. Pokud jste v troubě grilovali nebo pekli a vámi připravovaný pokrm je teď trošku kouřovější než jste plánovali, odstraňte opatrně kůžičku, kůrku nebo zčernalé kousky zeleniny. I bábovku, chléb nebo muffiny lze zachránit. K tomu se ideálně hodí struhadlo. Počkejte až vaše pečivo vychladne a ostrouháním na jemném struhadle zbavte pečivo zčernalé vrstvy. Pokud je pečivo pevnější, jde to velice dobře a výsledný pokrm možná neponese žádné známky toho, že se vlastně připálil. Nezapomeňte jídlo upravit na talířku, aby pěkně vypadalo. Vždyť přece jíme i očima!

Připálené jídlo ode dna

Přichycené dno je typickým problémem omáček, výjimečně i polévek. U těch záleží na tom, čím je zahušťujete. Pokud se vám zdá, že se dušená zelenina jen malinko přichytla, protože se odpařila veškerá tekutina, přilejte trošku vody. Dejte si ale pozor, aby vás vzápětí nepopálila pára. Zkaramelizovaná cibulka nebo malinko přismahlejší zelenina nemusí být velký problém. Pokud jde ale o silnější vrstvu na dně omáčky, odstavte okamžitě hrnec nebo rendlík z plotny a přelijte nedotčenou část do nového hrnce. Důležité je, připáleninu a pokrm v její blízkosti obětovat a nesnažit se seškrábnout nebo porušit zčernalou vrstvu při přelévání. Zachraňte, co se dá, ale neskrblete.

Připáleninu na dně neoškrabávejte a dobrou omáčku slijte do nového hrnce. Zdroj: Shutterstock.com / Brian Yarvin

Brambora vás zachrání

Pokud se domníváte, že by bylo dobré vůni i chuť připáleniny minimalizovat, zkuste trik s bramborou. Tato rada není vždy dobře použitelná, ale do omáček nebo zeleniny se ji nebojte strčit. Ptáte se proč? Brambora totiž dobře absorbuje chutě, a proto i částečně natáhne připáleninu v zachráněné omáčce nebo polévce. Syrovou oškrábanou bramboru byste měli v jídle vařit asi 45 min, aby byla schopná nasát maximum nepříjemné chuti. Bramboru není nutné konzumovat, poslouží pouze jako nástroj k odstranění nechtěné pachuti.

Pokud se vám přichytla rýže, zkuste nepříjemný zápach minimalizovat krajícem bílého chleba. Krajíc na rýži položte a nechte chleba natáhnout zápach. Stejně tak pomáhají šustivé slupky z cibule. Zní to trošku zvláštně, ale není co ztratit! Zkuste, co dokáží.

Jídlo vylepšete vhodným kořením

Dochucení připáleného jídla je klíčové. Vhodným kořením lze často finální chuti jídla pomoci. Zde lze jen těžko něco doporučovat, jelikož chutí i vůní je široké spektrum. Moje babička doporučovala použití másla a mléka na zjemnění. Tyto dvě potraviny se dobře hodí do polévek nebo omáček. Jídlo nezachrání, ale pomůže. Hlavně pamatujte, že vy jste nepříjemným zápachem i chutí celí načichlí a proto, i nepatrná příchuť připáleniny vás bude odpuzovat. Zatímco vaši nic netušící strávníci, si v kombinaci s přílohou, masem nebo salátem, vašeho faux pas možná ani nevšimnou.