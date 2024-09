Léto se pomalu blíží ke konci a s ním i sezóna pěstování zeleniny. Proč v tuto dobu mazané hospodyňky zmrazují rajčata? A jaký je ten správný způsob, jak je zmrazit? Podívejte se.

Léto se pomalu, ale jistě, blíží ke svému konci. A to znamená, že na vaší zahrádce je třeba sklidit poslední plody a dát své zahradě trochu klidu a pohodlí, než budete opět něco sázet. Sezóna pěstování zeleniny je zkrátka u konce a za chvíli nastane čas, kdy budete moci sníst plody své tvrdé práce. Jenže některé mazané hospodyňky tyto plody raději zmrazují. Proč a jak?

Youtube video, jak správně zmrazit rajčata, najdete na kanále Margarets Lifestyle:

Zdroj: Youtube

Proč mrazit rajčata

Rajčata jsou jednou z nejoblíbenější zeleniny, která se na českých zahradách pěstuje. Jakmile sklidíte jejich poslední plody, je potřeba, abyste je snědli co možná nejrychleji, aby si zachovaly čerstvost a svou lahodnou chuť.

Jenže pokud jste měli úrodu jak blázen, a tím pádem je nemožné všechna rajčata rychle sníst, co s nimi? Ideální je, když je zmrazíte. Plody, které sníte, můžete jíst i syrové a nakrájené na plátky. Ty, které následně poputují do mrazáku se hodí spíš na dělání polévek, omáček a podobně.

close info Profimedia zoom_in Rajčata jsou jednou z nejoblíbenější zeleniny, která se na českých zahradách pěstuje. Proto je důležité, aby ani jedno rajče nepřišlo nazmar.

Dříve se rajčata mohla uskladnit jen tak, že se dala zavařit, když byla čerstvá a zralá. V dnešní době máme naštěstí k dispozici mrazáky. Je však důležité si uvědomit, že rajčata z mrazáku sice budou čerstvá, ale do salátů nebo nakrájená na plátky se moc hodit nebudou.

Když totiž rajčata vytáhnete z mrazáku, budou sice čerstvá a zralá, ale také měkká a vodnatá. Mražení rajčat je tudíž skvělé, pokud potřebujete ušetřit peníze a zužitkovat plody, které vám zbyly z vaší sklizně. Díky tomu nebudete muset chodit pro rajčata ze supermarketu.

Jak zmrazit rajčata

Jak tedy rajčata správně zmrazit? To je vcelku jednoduché. Můžete zmrazit naprosto každý druh, jen se předtím ujistěte, že jsou opravdu zralá. Ideální je, abyste je zmrazili v celku, nikoliv nakrájená. Jako první je důkladně omyjte, a poté je dokonale usušte.

Pokud budete chtít rajčata v následujících měsících používat celá, nejlepší je zbavit je slupky, dřevěné stopky a jádra. Poté rajčata uložte do plastového sáčku na zip a vytlačte přebytečný vzduch. Pak už je můžete umístit do mrazáku a máte hotovo. Nyní kdykoliv, když budete potřebovat udělat chutný recept s rajčaty, je můžete vyndat z mrazáku a pustit se do vaření!

Zdroje: www.itesco.cz, www.zijemehomemade.cz