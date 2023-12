A teď nám snad budou říkat, jak vařit brambory? Ale ne. Pokud jste už pár hrnců brambor ve svém životě uvařili, pak vás jen těžko ohromíme něčím novým. Nicméně pro začátečníky může být vaření brambor docela zajímavé téma, které stojí za to prozkoumat.

Uvařit brambory není jen tak

Brambory rozhodně nejsou jen jedny a různé druhy se hodí k přípravě rozličných jídel. Různé druhy a skupiny brambor byste rozpoznali podle chuti, ale důležité jsou také jejich další vlastnosti při vaření. Odpíchněme se od nepodarků. Nevhodnost použitého druhu i neznalí objeví, když je kaše příliš slizovitá a tahavá. Brambory v salátu se rozpadají na kaši a podobně.

A co hranolky, ty umíte? Jak připravit domácí extra křupavé hranolky vám prozradí na svém YouTube kanálu Starej Fotr.

Vyberte si správný typ brambor

Typ A se používá do salátů, pěkně drží tvar a nerozpadají se. Typ B je univerzální ke šťouchání i do jiných jídel. Zato typ C je bohatší na škroby, a proto i lepší do těst, bramboráků a podobně. Když se spletete, hlavu vám nikdo neutrhne, ale může se stát, že to prostě nebude ono, i když bramborové pokrmy nepatří mezi velmi náročné.

Co se týče vaření ve slupce, dělá se to především proto, že jsou takto vařené brambory chutnější. Brambory si jednoduše zachovávají své aroma i chuť, ale ne vždy je vaření ve slupce možné, začněme ale tím, že to možné a vhodné je.

Brambory ve slupce a fígl s půlením

Brambory stačí krátce namočit do vody, okartáčovat z nich zbytky jílu nebo jiné špíny a povařit v čisté osolené vodě. Jehlou nebo tenkým nožem se ujistěte, že jsou dostatečně provařené i uvnitř, nechte je vychladnout a oloupejte. Napíchněte na vidličku a nožíkem v druhé ruce narušte slupku a stáhněte ji ve větších celcích z brambory.

Pokud je slupka hrubší a brambory jsou pěkně velké a nepoškozené, můžete bramboru celou kolem dokola naříznout. Po uvaření je pak možné jemným tahem půlky uvolnit a stáhnout jednoduše oba úhledné celistvé kusy slupky dolů.

Starší brambory i pečení

Nicméně jsou situace, kdy se vaření ve slupce nehodí. V případě nových brambor se ani o slupce mluvit nedá. Můžete ji jemně odrhnout drátěnkou a nezbude nic k loupání.

V opačném případě, kdy jsou brambory již starší, gumové a slupka nepěkná a dužnatá, je zase lepší okrájet, co se dá a kousky brambor povařit. Brambory budou rychleji připravené a v případě šťouchání nebo zpracování do těsta se s nimi bude lépe a svižněji pracovat.

Nezapomeňte také, že pěkné brambory nemusíte vařit. Stačí je nakrájené na měsíčky a úplně na sucho upéci v troubě. Na takové pak stačí dát jen kousek másla a špetku soli, abyste se olizovali až za ušima. Pokud máte raději spoustu chutí a vůní, potřete je olivovým olejem a prosypte kořením podle vašich preferencí. Brambory rozhodně nejsou jen příloha, ale také prosté jídlo, které může být nejen syté, ale hlavně vynikající.

