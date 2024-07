Vaření vajec je hned po čaji asi tím nejjednodušším receptem, jaký si můžeme zvolit. Zdá se vám, že na něm není možné nic vylepšit? Opak je pravdou, s malým trikem získáte vždy krásně zaoblená uvařená vajíčka, která zaručeně neprasknou.

Je to tak snadné, že se snad ani nezdá, jak velkého rozdílu s touto radou dosáhnete. Před tím, než vložíte vajíčko do horké vody, jej jednoduše propíchněte. Ano, jediná maličkatá dírka dokáže doslova zázraky a vaše chlebíčky, obložené mísy nebo plněná vejce budou vždy dokonalé.

Recept na snadné loupání vajec nabízí na youtube ONETV cz:

Zdroj: Youtube

Stačí obyčejný připínák

Propíchnutí skořápky vajíčka není sice nic složitého, ale přece jen bychom si měli dávat pozor, aby se skořápka nepoškodila víc, než je třeba. Proto bude ideální vzít si na pomoc docela obyčejný připínák, jaký jsme ve škole používali na nástěnky.

V některých domácnostech je dokonce možné dodnes najít jakousi mističku, z jejíhož středu při zmáčknutí vyjíždí krátky bodec (ano, to je přístroj právě na propichování vajec).

Vyberte správné místo

Dírku uděláme v místě, kde má vajíčko vzduchovou kapsu, tedy na jeho tupějším konci. Pak už může budoucí večeře nebo snad pohoštění pro návštěvu přijít rovnou do vroucí vody, aniž by skořápka praskla.

Při rychlém zahřátí se sice za běžné situace rychle ohřeje a rozepne vzduch uvnitř vajíčka, čímž dojde k poškození křehké skořápky, ale tentokrát se díky jemnému otvoru snadno dostane ven. Jediné, co zpozorujete, mohou být malé bublinky.

Hezčí tvar na pohled

Další výhodou této maličké dírky je mnohem hezčí tvar vajíčka po uvaření. Jakmile se totiž uvolní tlak uvnitř skořápky, vyplní bílek i prostor, kde byla dříve vzduchová kapsa. Kromě toho docílíme i další výhody, kterou oceníme jen o pár minut později, a jež nám ušetří opravdu hodně času při další přípravě jídla.

close info Africa Studio / Shutterstock zoom_in Čím čerstvější vajíčko je, tím hůř se skořápka odstraňuje. Když do ní ale uděláte dírku, půjde to samo.

Pomůže i s loupáním

Jak bylo uvedeno, díky zmiňovanému triku můžeme vejce vložit přímo do vroucí vody, kde jim bude úplně stačit deset minut na to, aby byla zcela dokonalá. A navíc – jakmile je ochladíme, budou oloupaná během pár vteřin. Na problémy s odstraňováním skořápky si totiž zaděláváme hlavně ve chvíli, kdy vajíčko vložíme do chladné vody, kterou teprve potom dovedeme k varu. Bílek tak má dost času se postupně přichytit k bláně, která jej odděluje od skořápky, ale zároveň se jí v uvařeném stavu většinou dost pevně drží.

Pomůže i špetka soli

Kolik much jsme tedy zabili jedinou ranou, lépe řečeno píchnutím? Víc, než by se mohlo zdát. Stále ale platí, že chcete-li si pojistit snadné loupání vajíček na tvrdo, pak raději vynechte ta nejčerstvější. Několik dní odpočaté kusy půjdou vždy ze skořápky mnohem lépe. Vodu, ve které se vejce budou vařit, jemně osolte. Na jejich chuť to samozřejmě nebude mít vliv, ale zvýšením bodu varu mírně zkrátíme dobu, potřebnou k vaření do požadované konzistence. Navíc ještě zvýšíme naději, že vajíčko nepraskne a půjde snadno oloupat.

Pravidla jsou důležitá

Jak je vidět, ani obyčejné vaření vajíček není tak úplně bez pravidel, jak bychom si mohli myslet. Nic složitého to ale přesto není, a když navíc vezmeme v úvahu všechna pozitiva, která tato potravina přináší, určitě si jedno nebo dvě dáme častěji než doposud.

Zdroje: lifehacker.com, www.businessinsider.com, www.myrecipes.com