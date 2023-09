Většina lidí používá mouku v receptech špatně. Děláte stejné chyby?

V řadě receptů najdete záludnou formulku, která vás nabádá, abyste nezapomněli před použitím prosít mouku. Napadlo vás někdy proč se to dělá? A je to opravdu potřeba?

Dřív se navíc mouka prosévala i proto, že v ní mohly zůstat nejrůznější nečistoty, ale toho už se dnes bát nemusíte. Ovšem moli a pilousové, drobní černohnědí broučkové, se můžou v mouce zabydlet, aniž byste si všimli. Díky prosetí objevíte drobné larvičky obou druhů domácích škůdců a případně i pavučinky, které za sebou zanechávají larvy zavíječů, tedy molů.

Správný postup prosetí mouky najdete i ve videu na YouTube, na kanálu Amy Fagan:

Správné skladování

Skladujte mouku v dobře těsnících nádobách, které ostatně zabrání i zatuchnutí. Pokud ale chcete mít naprostou jistotu, protože někdy si broučky nebo larvy donesete přímo z obchodu nebo protože už máte na jejich přítomnost podezření, sáhněte po sítu.

Proséváním se v první řadě zbavíte nežádoucích nečistot či parazitů.

Dobré promísení

Prosetím dosáhnete mnohem lepšího promísení mouky s další suchou přísadou, které přidáváte jen malé množství. Může to být sůl, prášek do pečiva nebo třeba kakao. To samé ale většinou zvládnete i přímo v míse při míchání s ostatními surovinami. Zároveň je ale dokonalé promísení důvodem, proč se někdy míchají suché a mokré přísady zvlášť – třeba pokud se chystáte péct muffiny.

Provzdušnění

Poslední a v dnešní době vlastně nejdůležitější. Mouka se totiž při přepravě a skladování docela dost stlačuje a sesedá. Jednotlivá zrnka se lepí k sobě, a když ji potom chcete použít, může jejich odlepení a dokonalé promísení se zbytkem těsta vyžadovat víc práce. Což je ale při přípravě některých těst zcela nežádoucí.

Kdy prosít a kdy ne?

Kdy byste tedy měli mouku rozhodně prosít? Když připravujete nadýchané těsto, které už nebudete jinak kypřit, nejčastěji tedy piškot. Prosetím rozhodně neuškodíte ani kynutému těstu. Naopak při přípravě třeného nebo křehkého těsta, kde se s hmotou pracuje hodně intenzivně, prosívat nemusíte vůbec. Pokud tedy nechcete.

Při přípravě kynutého těsta mouku prosívat nemusíte.

Jak na to?

V zásadě máte dvě možnosti. Pokud vlastníte speciální síto, stačí do něj nasypat mouku a případně přidat další suroviny a pak pohybem rukojeti potřebné množství mouky prosít do mísy. Výhodou síta je, že často obsahuje měrné rysky. Pokud tedy odměřujete na šálky, nemusíte už mouku přesypávat. Na druhou stranu ale stejnou práci docela dobře zastanete s jemným cedníkem. Předem odměřenou nebo zváženou mouku do něj vsypte a pak rukou poklepávejte o okraj nebo mouku v cedníku prohazujte stěrkou. Až bude všechna v míse, máte hotovo.

