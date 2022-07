Syndrom první palačinky: Proč se nikdy nepovede a dá se tomu vyhnout?

Palačinky jsou rychlovka, když vás honí mlsná a doma nic není. Ale i tenhle moučník vyžaduje určitou zručnost a zkušenost.

Název palačinka je docela zvláštní. Pokud se budete pídit po jeho původu, narazíte na spoustu jazykových odboček. Podle odborníků je název spojený s maďarským slovem „palacsinta“, který ovšem vznikl z rumunského plăcintă, což znamená zákusek. Ale ani tady nejsme s bádáním u konce. Rumuni svůj výraz pro francouzskou klasiku okopírovali z latinského „placenta“ - což je výraz nejen pro plodové lůžko, ale je to i latinský výraz pro plochý koláč. Nepřipomíná vám to celé trochu hru na tichou poštu?

Název palačinka má komplikovaný původ. Zdroj: Profimedia

Chutná slaná i sladká

Ať tak či onak, palačinky jsou u nás v Čechách oblíbené. A není divu. Těsto je levné a samotné smažení zabere jen pár minut času. Navíc existují hned dvě varianty použití – slaná a sladká.

Abyste se vyhnuli lepivým nebo potrhaným palačinkám, je potřeba „vychytat“ dvě věci – poměr surovin v těstě (aby bylo hezky vláčné) a zároveň i teplotu pánve. Když ji málo vyhřejete, placky se začnou trhat. Jakmile je ale příliš horká, z palačinek se stanou připálené chudinky, které neudáte ani věčně žebrajícímu pejskovi.

Palačinky se dají připravit i naslano, třeba s kaviárem. Zdroj: Profimedia

Jak vypadá ideální palačinka

Výstavní palačinka připomíná háčkovanou dečku z babiččina obýváku. Měla by být tenoučká (téměř průsvitná), kulatá, s křupavými krajkovanými okraji. Tedy žádná měkké „bahýnko“, ale křupavý moučník, který se při každém soustu rozplyne na jazyku. Jak toho ale docílit? Autorka knihy Kuchařka pro dceru má na to svoje „vychytávky“. A tady jsou některé z nich:

Důležité je, aby placky byly tenoučké a měly křupavé okraje. Zdroj: Profimedia

Používejte nerezovou pánev

Je nepřilnavá a na rozdíl od umělých povrchů má i delší životnost. Stačí, když na pánev dáte trochu tuku a pořádně ji rozehřejte. Pak je už připravená na první „palačinkobraní“. Nezapomeňte každou placku pořádně z obou stran propéct.

Když se to napoprvé nepovede…

První pokus – špatný? To je klasika! Syndrom první (nepovedené) palačinky zažívá denně spousta žen. Nenechte se ale odradit a berte to jako příležitost k malé ochutnávce. Kdyby se vám placka nepotrhala, těžko byste věděli, jakou dobrotu vytváříte. Důvod poškození vaší první placky může být v tom, že pánev není prohřátá, nebo se na ní tuk rovnoměrně nerozpustil. Zkuste to tedy napravit.

První palačika se většinou nepovede. Nepropadejte panice a smažte dál. Zdroj: Profimedia

Vytuňte si těsto

Na palačinkový základ potřebujete tři suroviny – vejce, mléko a mouku. Aby těsto bylo vláčné, musíte dát všeho „tak akorát“. Pokud chcete tenké palačinky, přidejte do těsta více mléka, pomůže k jeho snadnějšímu rozlití po celé ploše pánve. Hladká mouka funguje jako „tmelič“ a zabraňuje trhání placky. A vejce? To dokáže obojí – tmelit i rozlévat těsto. Nadýchaných palačinek docílíte, když zaděláte těsto dřív a necháte ho odpočinout minimálně půl hodiny.

Těsto na palačinky musí být vyvážené. Zdroj: Profimedia



Palačinky podle Florentýny

Připravte si:

125 g hladké mouky

špetku soli

2 vejce

300 ml mléka

sádlo

Postup přípravy:

Mouku prosejte do mísy a smíchejte se solí. Vejce rozkvedlejte v mléku a pak postupně přilijte k mouce a druhou rukou šlehejte metličkou, aby vzniklo těstíčko.

Těsto dejte na půl hodiny do lednice.

Těžkou nerezovou pánev zahřejte nasucho. Jakmile ucítíte 5 centimetrů nad pánví sálající teplo, přidejte polovinu lžíce sádla. V momentě, kdy se tuk rozpustí, ztlumte žár plotýnky.

Těsto promíchejte, odměřte 1 naběračku a nalijte dos tředu pánve a nakláněním pánve rozlihte po celém dnu pánve.

První palačinka se obvykle nepovede. Zbytky těsta proto vytřete papírovou utěrkou a zkuste to znovu.

Upečené palačinky rovnejte na talíř.

Plňte je džemem, čerstvým ovocem a šlehačkou. Hotovou palačinku zarolujte.

Palačinky chutnají i s obyčejnou marmeládou. Zdroj: Profimedia

Něco navíc…

Pokud nemáte po ruce sádlo, můžete použít olej z předchozího smažení a smíchat ho s nepoužitým tukem. Bude fungovat stejně.

Těsto nikdy neslaďte, připalovalo by se. Navíc pak palačinky můžete použít jak naslano, tak i nasladko.

Stává se, že palačinka se při obracení trhá? Zahustěte těsto moukou.

Pokud se naopak těsto hůř rozlévá na dně pánve, je nutné ho zředit mlékem.

