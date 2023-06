Naše babičky omývaly jahody v solném roztoku. Raději to dělejte jako ony. Proč?

Také si již užíváte plnými doušky čerstvé jahody? Měli byste je však vždy konzumovat naprosto čisté. Poradíme vám, proč je nestačí jen opláchnout vodou, ale je dobré je umýt v soli.

Sezóna jahod se rozjela naplno a momentálně se toto oblíbené ovoce objevuje na stole nejedné domácnosti. Jistě si jich užíváte jak čerstvých, tak i jako součást vařených i pečených pokrmů. Abyste si však na nich pochutnali, měli byste je vždy pečlivě očistit. Hlavně ty koupené v obchodech, které mohou být často i zdraví škodlivé. Jak jahody umýt správně, aby vám nehrozila žádná rizika?

Inspirovat se můžete na následujícím videu:

Jen pouhé opláchnutí nestačí

Není neobvyklé, že se jahody vloží do cedníku a propláchnou se pod tekoucí vodou z kohoutku. Je pravda, že takto zbavíte jahody všech vnějších nečistot, prachu a hrubé špíny. Zůstane tak v nich bohužel nejen drobný hmyz, ale i mnohé zdraví nebezpečné bakterie a pesticidy.

Jahody mají totiž póry a jejich struktura je velmi podobná houbám. Velice snadno tudíž tyto látky absorbuje. Proto je zapotřebí umýt je pečlivěji s přídavkem látek, které jahody těchto škodlivin a případných zvířátek dokonale zbaví. A jedná se samozřejmě jen o přírodní ingredience.

Jahody výborně vyčistí sůl. Zdroj: Profimedia

Perfektně funguje slaný roztok

Jestli chcete mít naprostou jistotu, že budete konzumovat čisté jahody, přidejte si do misky se studenou vodou půl lžičky kuchyňské soli. Nechte ji řádně rozpustit a do slaného nálevu vložte jahody zhruba na půl hodiny. Následně ovoce opláchněte pod tekoucí vodou. Zbavíte se tak veškerých červů a škodlivým.

Čisté jahody zajistí i jedlá soda

Jedlá soda je v domácnosti prostě nepostradatelná a pomůže vám i při mytí jahod. Jo stačí si připravit podobný roztok jako v předešlém případě. Do 1 litru vody přisypte vždy 10 g jedlé sody, pečlivěji rozmíchejte, aby se prášek zcela rozpustil. Následně ponořte do připraveného roztoku jahody, a to na dobu 10 minut. Na závěr jahody opět propláchněte studenou vodou.

Stejného výsledku můžete do cílit, když si připravíte roztok z octa a vody. Zdroj: Shutterstock

I ocet přinese zaručený výsledek

Stejného výsledku můžete do cílit, když si připravíte roztok z octa a vody v poměru 1: 10. Jahody do této lázně vložte na dobu zhruba 2 až 5 minut. Pak jahody propláchněte čistou vodou a nechte je rozložené uschnout na papírové utěrce.

Výhodou této metody je, že jahody nejen od červí a zbaví pesticidů, ale pomůže zachovat ovoce také déle čerstvé a pevné. Přesto, pokud je nekonzumujete hned, uchovávejte je v lednici.

