Plýtvání jídlem je jednak značně neekonomické, ale hlavně jde o přístup k udržitelnosti naší planety, který si dnes uvědomuje stále více lidí. Proto se hodí každá rada, která umožní uchovat jakýkoliv zbytek na pozdější dobu. Jde to dokonce i v případě zakysané smetany.

Zakysaná smetana je oblíbenou surovinou v mnoha domácnostech, kde si bez ní neumí představit krémovou polévku, omáčku, nebo například dip na vynikající zeleninový salát či k pečenému masu. Někdy se ale stane, že zbyde půl kelímku a další příležitost ke zpracování je v nedohlednu. V takové chvíli není třeba jídlo vyhazovat, ale dokonce i zakysanou smetanu je možné zamrazit – při dodržení některých zásad.

Jak si vyrobit zakysanou smetanu doma vám prozradí youtubové video od Markéty Kynčlové:

Zdroj: Youtube

Velký rozdíl v trvanlivosti

Za běžných okolností vydrží “zakysanka”, kterou jsme již otevřeli, v lednici maximálně jeden týden. Ani to ale nemusí stačit, a tak ji raději zkusme zamrazit. Nebude to tak složité, jak se zdá, a její trvanlivost se tím prodlouží dokonce až na půl roku. Není to dobrý nápad?

Pár důležitých kroků

Je pravdou, že k dokonalému a spolehlivému zamrazení zakysané smetany vede několik nutných kroků. Za prvé bychom se k tomu měli rozhodnout co nejdříve po otevření kelímku, tedy ve chvíli, kdy zjistíme, že jej nespotřebujeme celý. Nemá smysl čekat. Čím čerstvější produkt zamrazíme, tím budeme úspěšnější.

close info Elena Shashkina / Shutterstock zoom_in Zakysanka se hodí i na pečené brambory.

Nezapomeňte ji promíchat

Smetanu, kterou chceme uchovat delší dobu, nejprve metličkou dobře prošleháme, abychom zajistili dokonalé promísení obsahu kelímku a neukládali jsme odsedlou smetanu. To by byl v důsledku problém, který by naši snahu zničil.

Jakmile si budeme jisti, že máme dokonale homogenní směs, nalijeme smetanu do uzavíratelného sáčku, odstraníme všechen přebytečný vzduch, jak jen se to nejlépe podaří, vše dobře uzavřeme a vložíme do mrazáku. První část je hotová.

Nezapomeňte na datum

Abychom měli i v příštích měsících jasnou představu o tom, jak dlouho už takto zakysanou smetanu uchováváme, bude dobré sáček opatřit datem uložení do mrazáku. To ostatně platí pro každý kousek masa, zeleniny, či čehokoliv jiného, co se rozhodneme zmrazit.

Spotřebujte ji na vaření

Nyní již přišel čas, na který jsme čekali a zakysaná smetana dostane svůj úkol. Je třeba připomenout, že bude vhodné využít ji spíše do omáček, polévek a jiných vařených jídel, než na dipy a další studená dochucovadla.

Aby rozmrazení proběhlo úspěšně, zapomeňte na rychlý proces. Ani teplá voda a už vůbec ne mikrovlnná trouba – zakysanka musí povolit postupně a pomalu v průběhu několika hodin. Jen tak se totiž nerozdělí na tekutou a tužší část, což určitě nechceme. Proto bude dobré vyndat ji už večer před zamýšleným využitím z mrazáku a uložit ji jen do lednice, kde se postupně rozmrazí.

Nevyhazujte, uchovávejte

Pro zamezení plýtvání jídlem máme dnes již mnoho skvělých pomocníků a mrazák je mezi těmi nejlepšími. Naučíme-li se jej využívat opravdu naplno a hlavně správně, nemusíme v kuchyni vyhodit vlastně vůbec nic. A zakysaná smetana není výjimkou.

