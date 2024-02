Tradiční způsoby péče o zeleninu a ovoce, které využívaly naše babičky, mohou být stále efektivní i v dnešní době plné moderních technologií. Zde jsou některé osvědčené metody, které pomáhají prodlužovat trvanlivost zeleniny a ovoce.

V péči o zeleninu a ovoce se mnoho lidí obrací k moderním technologiím a metodám, ale často zapomínáme na osvědčené postupy našich babiček, které mohou být stejně účinné.

Na video od Zachraň jídlo o tom, jak prodloužit trvanlivost ovoce a zeleniny, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Jedním z nejstarších triků na prodloužení trvanlivosti zeleniny a ovoce je skladování v temném, chladném a suchém prostoru. Tento klasický postup pomáhá zpomalit proces zrání a zabraňuje předčasnému zkažení. Zeleninu jako cibuli, brambory a česnek uchovávejte na tmavém místě, zatímco ovoce jako jablka a hrušky si udrží čerstvost ve sklepě nebo chladném skladu.

Česnek se nejlépe skladuje na temném suchém místě. Aby česnekové palice mohly dýchat, vyrobíme jim děrovaný sáček. Je důležité neuložit česnek vedle cibule nebo brambor, které dokáží urychlit jeho zkázu.

Aby mrkev vydržela déle, je skvělým řešením odříznout nať, která vytahuje z kořene živiny. Nať můžeme použít například do vývaru nebo připravit chutné pesto. Je důležité ji skladovat odděleně od kořene, ideálně v sáčku.

Banány a jablka skladujte odděleně

I když naaranžovaná mísa ovoce vypadá lákavě, banány a jablka mohou urychlit proces zrání jiných plodů. Proto je doporučeno skladovat je odděleně. Banány se nehodí do lednice, kde by rychle hnědly, ale můžeme je prodloužit trvanlivost například tím, že zabalíme stopky do fólie nebo alobalu.

Rajčata také nepatří do ledničky, kde by ztratila vůni a chuť. Pomůže jim látkový sáček, do kterého vložíme spolu s rajčaty i banán nebo jablko, aby jim pomohly dozrát.

Pro prodloužení trvanlivosti salátu ho nejprve rozdělíme na jednotlivé listy. Na dno krabičky položíme papírovou utěrku, pak listy salátu zakryjeme dalším kusem papírové utěrky, která odsává vlhkost. Je důležité krabičku uzavřít a salát neumývat před uložením do lednice.

Petrželovou nať dejte do utěrky

Petrželovou nať je vhodné přebrat, zabalit do látkové utěrky a umístit do otevřeného sáčku.

Brambory skladujeme v menším množství a v papírovém sáčku, ideálně na temném místě. Světlo může způsobit, že brambory rychleji klíčí a zvyšuje se v nich obsah jedovatého solaninu.

Tyto babské rady jsou skvělým pomocníkem už pěknou řádku let. Proto dodržováním těchto jednoduchých tipů prodloužíte trvanlivost ovoce a zeleniny, čímž ušetříte nějakou tu korunu.

