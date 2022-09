Prošívaná dýňová buchta: Nadýchaná jako obláček a za pár korun

Zatímco ve Spojených státech jsou moučníky připravené z dýně zcela běžné a zároveň velmi populární, v Česku jsou stále poměrně velkou neznámou. To je přitom velká škoda. Dýňové koláče totiž oplývají nezaměnitelnou chutí a také krásnou vláčností. Zkuste si připravit například prošívanou dýňovou buchtu, která se zaručeně stane moučníkem, k němuž se budete nejen na podzim rádi vracet.

Dýně v kuchyni fungují podobně jako cukety. Lze se z nich připravit lahodné slané pokrmy, skvěle se ale hodí i do buchet a koláčů. Kvůli vyššímu obsahu vody totiž moučníkům dodají často postrádanou vláčnost a jemnost. Navíc takové moučníky chutnají prostě božsky.

Dýně jako superpotravina

Dýně jsou bohaté na spousta vitaminů a minerálu. Nachází se v nich například vitaminy A, E a C a také dost velké množství draslíku. Navíc jsou zdrojem vlákniny, a tak jejich konzumace napomáhá k přirozené detoxikaci těla. A aby toho nebylo málo, podle vědců pravidelná konzumace dýní působí jako prevence vzniku nádorových onemocnění.

Dýně je možné konzumovat v mnoha podobách. Populární je hlavně dýňová krémová polévka, vynikající je také například dýňové kari. Lahodná je ale i dýně nasladko. A to třeba v podobě krásně vláčné dýňové prošívané buchty.

Dýně jsou skvělým zdrojem nejen draslíku. Zdroj: Shutterstock.com

Zdravější mlsání

Všechny moučníky zpravidla obsahují poměrně dost cukru, kvůli čemuž lidskému zdraví úplně neprospívají. Když už se tedy rozhodnete nějakou sladkou dobrotu připravit, zkuste ji alespoň obohatit o pár surovin, které organismu prospějí. Ideálním kompromisem je zmíněná dýňová buchta s celozrnnou moukou.

Celozrnná dýňová buchta s tvarohem

Navzdory tomu, že recept na dýňovou buchtu obsahuje poměrně dost ingrediencí, samotný postup je velmi jednoduchý. V první řadě je třeba připravit si tvarohovou směs, kterou budeme před pečením buchtu „prošívat”. V menší misce promíchejte 1 vaničku tučného tvarohu s 1 sáčkem vanilkového cukru, 3 lžícemi mléka, 1 celým vejcem, 2 lžícemi moučkového cukru a také půlkou sáčku vanilkového pudinku. Směs uložte do chladničky a pusťte se do přípravy těsta.

Jak připravit těsto na dýňovou buchtu

Hlavní ingrediencí je pochopitelně dýně. Tu rozkrojíme, zbavíme jadérek a také z ní odkrojíme tuhou slupku. Dužinu pak nakrájíme na menší kostky a dáme je vařit do vroucí, lehce osolené vody s kapkou olivového oleje. Dýni povaříme asi 10 minut a vodu slijeme. Nyní si dáme 1/3 uvařené dýně stranou a zbytek rozmixujeme na kaši. Necháme vychladnout.

Mezitím, co dýně chladne, si ve velké míse smícháme 1 hrnek pšeničné celozrnné mouky, 1/2 hrnku polohrubé mouky, 1/2 sáčku vanilkového pudinku, 2 lžičky jedlé sody, 1 lžičku prášku do pečiva a kůru z půlky citronu.

V jiné nádobě vyšleháme 4 vejce s 1 hrnkem krystalového cukru, 1 sáčkem vanilkového cukru a špetkou soli. Opatrně do vajec za stálého šlehání přilijeme také 1/2 hrnku oleje, 3 lžíce rumu a 1 lžičku citronové šťávy. Do tekuté směsi přimícháme rozmixovanou dýni. 1/3 uvařené dýně, kterou jsme si dali stranou, pokrájíme na malé kostičky a vmícháme rovněž do směsi společně s hrstí rozinek. Nakonec spojíme suchou a tekutou část těsta do jedné.

Tekutou část smíchejte se suchou. Zdroj: Shutterstock

Větší a hlubší plech vysteleme pečicím papírem, případně vymažeme a vysypeme moukou a nalijeme do něj těsto. Tvarohovou směs přendáme z mísy do sáčku, u kterého ustřihneme jeden konec, a tvaroh nastříkáme na buchtu tak, aby ve výsledku vypadala jako prošívaná. Buchtu vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C a pečeme asi 50 minut. Stav propečení zkontrolujeme špejlí. Pokud je po vytažení čistá a nezůstalo na ní žádné těsto, je hotovo. Dobrou chuť!