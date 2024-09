Chcete si dopřát chutnou a výživnou dobrotu, která vám dodá nejen energii, ale také podpoří růst svalů? Máme pro vás recept na vynikající domácí proteinové tyčinky, které připravíte rychlostí blesku.

Proteinové tyčinky jsou oblíbenou svačinkou sportovců, lidí s aktivním životním stylem a všech, kteří si chtějí udržet zdravou váhu. Místo drahých kupovaných tyčinek si však můžete snadno připravit vlastní domácí verzi. Recept je tak jednoduchý, že ho s přehledem zvládne i každý začátečník v kuchyni. Za pouhých 6 minut budete mít zásobu proteinových tyčinek, které si můžete přizpůsobit podle své chuti.

Jak připravit domácí proteinové tyčinky z arašídového másla krok za krokem? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Fit Foodie Finds:

Rychlé a zdravé mlsání

Recept na domácí proteinové tyčinky má hned několik bonusů. Nejenže je jednoduchý, ale k jeho výrobě budete potřebovat pouze 5 základních ingrediencí, navíc jsou všechny maximálně zdravé. Tyčinky jsou slazené javorovým sirupem a každá obsahuje více než 21 g bílkovin.

Jen 5 ingrediencí

Ke zhotovení domácích proteinových tyčinek můžete použít jakýkoli proteinový prášek, včetně syrovátkového, kaseinového nebo hrachového. Stejně tak lze zkusit i prášky, které jsou ochucené. Kokosová mouka je pojícím materiálem, který drží tyčinky pohromadě a dodává pokrmu měkkou kompaktní texturu.

Další surovinou je arašídové máslo, které by mělo být bez přidaného rafinovaného cukru. Lze použít i máslo mandlové. Jako sladidlo funguje javorový sirup, použít můžete i med nebo agáve nektar. Poslední surovinou je čokoládová poleva, ale i její druh lze obměňovat. Kdo nechce mlsat, může nechat proteinové tyčinky bez polevy a tento krok zcela vynechat.

close info Shyripa Alexandr / Shutterstock zoom_in Jednou z ingrediencí je arašídové máslo.

Domácí proteinové tyčinky

Nasypte do mísy 1/2 hrnku kokosové mouky a 1 1/2 šálku proteinového prášku a promíchejte je. Následně si dejte rozpustit 2 šálky arašídového másla, přilijte k němu 1/2 šálku javorového sirupu a míchejte, dokud se zcela nespojí.

Přidejte k suchým ingrediencím a vše řádně smíchejte do kompaktní hmoty a dejte ztuhnout na hodinu do lednice. Pak z těsta nakrájejte pomocí mírně vlhkého nože proteinové tyčinky, polijte je čokoládovou polevou, nejlépe z kvalitní tmavé čokolády a dejte opět do chladu.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Jako sladidlo funguje javorový sirup.

Jak tyčinky skladovat

Domácí proteinové tyčinky je nejlepší uchovávat v lednici, a to ve vzduchotěsné nádobě. V dobré kvalitě vydrží minimálně 2 týdny, dokud je však dříve nezkonzumujete. Jsou totiž vynikající! Stejně tak lze tyčinky vložit do uzavíratelného sáčku a uložit je do mrazáku, kde vám v bezpečí vydrží i půl roku.

Zdroje: www.thebigmansworld.com