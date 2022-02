Pruhované palačinky: Zkuste je jinak. Vychytávka potěší oko i chuťové buňky

Kdo by nemiloval palačinky! Děti by je mohly snídat, obědvat i večeřet a i dospělí si na nich rádi pochutnají. Není nad pořádnou víkendovou snídani, kterou provoní domácí palačinky. A co takhle pruhované? Už jste je zkoušeli?

Jestli chcete udělat svým dětem radost, připravte jim pruhované palačinky, které vypadají jako zebra. Jsou snadné, chutné a vaše ratolesti oslní. K jejich přípravě stačí obyčejná plastová láhev. Jste zvědaví, jak na to?

Pruhované palačinky vaše děti nadchnou

Na pruhované palačinky budete potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru, 1 čajovou lžičku vanilkového cukru a špetku soli. Dále 500 ml mléka, jeden a čtvrt šálku mouky, 1 a půl lžíce kukuřičného škrobu, 30 g rozpuštěného másla a 1 lžíci kakaa.

Do části těsta na palačinky zapracujte kakao. Zdroj: Shutterstock

Rozklepněte tři vejce do misky, přidejte špetku soli, tři lžíce cukru a 1 čajovou lžičku vanilkového cukru, metličkou důkladně rozšlehejte. Přilijte dvě sklenice mléka. Nejprve nalijte půl sklenice a přidejte jeden a čtvrt šálku mouky a také 1,5 lžíce kukuřičného škrobu. Vše dobře promíchejte, aby v těstu nebyly žádné hrudky. Následně přilijte zbytek mléka. Opět promíchejte. Nakonec přilijte 30 g rozpuštěného másla.

Stačí vám umělohmotná láhev s víčkem

Když vše náležitě metličkou vyšleháte, nalijte jednu naběračku do misky a přidejte do ní lžíci kakaa. Promíchejte tak, aby v těstu nebyly žádné hrudky. Přidejte další dvě naběračky těsta. Pečlivě míchejte. Nalijte kakaové těsto do plastové lahve a ve víčku udělejte malý otvor.

Na přípravu zebřích palačinek potřebujete umělohmotnou láhev. Zdroj: Profimedia

A jde se smažit. Rozpalte pánev na palačinky a nalijte na ni bílé těsto. Oleje na pánev dejte málo a nikdy jej nelijte přímo do pánve. K nanesení tenké vrstvy použijte mašlovačku, sprej nebo papírové utěrky. Když je těsto mírně hotové, udělejte do něj spirálu z kakaového těsta pomocí plastové lahve dírkou ve víčku. Pak palačinku otočte. Na bílou horkou stranu nasypejte cukr a zarolujte. Cukr se uvnitř roztaví a vznikne sladký sirup.

Jinak ale samozřejmě můžete palačinky ozdobit jakkoliv. Ovocem, marmeládou, zakysanou smetanou i nutellou. Ideálně vše vyndejte na stůl, nasmažte palačinky, sedněte si s celou rodinou pospolu a užijte si víkendový brunch.

Na druhou možnost, jak připravit pruhované palačinky, se podívejte ve videu:

