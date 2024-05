Chcete znát populární prvorepublikové recepty z vajec, na které se už možná zapomnělo? Jsou nejen vynikající, ale jejich příprava je rychlá a jednoduchá.

K době první republiky patří mnoho pokrmů, které byly natolik oblíbené, že se pravidelně objevovaly na domácích stolech. A samozřejmě k nim patřily i sladkosti. Máme pro vás hned tři recepty, tak je neváhejte vyzkoušet!

Dobro

V tomto případě se jedná o jednoduchý a velmi chutný dort. Připravte si do misky 15 dkg cukru, přidejte 5 celých syrových vajec a vyšlehejte je do husté jemné pěny. Postupně vmíchejte i 12 dkg mouky, vznikne vám kompaktní těsto a upečte z něho 4 dortové placky.

Mezitím si připravte materiál na promazání, a to z ½ l smetany, 5 žloutků, 5 dkg cukru a několika lžic silné černé kávy. Pak přidejte 20 dkg pokrájeného změklého másla a veškeré ingredience vymíchejte v naprosto hladký krém.

Následně spojte připraveným krémem upečené dortové placky a potom i vrchní část vzniklého dortu, stejně jako boční stranu. Nakonec „dobro“ posypte posekanými oříšky.

Žloutkové koláčky

Tato sladkost je vynikající k čaji nebo ke kávě a jistě ji neodolají milovníci oříšků. Nejprve nasypte do mísy 18 dkg mouky, 14 dkg změklého másla, 3 upečené prolisované vaječné žloutky, 5 dkg cukru a citronovou kůru. Veškeré ingredience řádně promíchejte a pak na vále vypracujte v kompaktní těsto.

Postupně jej po kouscích vyválejte a pak z něho vykrájejte kulaté koláčky. Uprostřed každého vymáčkněte prstem důlek a naplňte ho zavařeninou. Okraje potřete rozvařeným cukrem a posypte strouhanými oříšky.

Cukrová vajíčka

A do třetice všeho dobrého můžete vyzkoušet „pusinkovou“ laskominu. Začněte tím, že si ušleháte tuhý sníh ze 2 vaječných bílků a poté do něj pomalu vmícháte 6 dkg cukru. Následně si vyložte plech pečícím papírem a tvořte na něj z připraveného sněhu kolečka, která se roztečou do menších placiček.

V misce pak smíchejte 7 dkg cukru se 2 syrovými vaječnými žloutky, 1 lžící bramborové moučky a několika kapkami citronové šťávy. Veškeré ingredience řádně promíchejte. Trochu náplně položte vždy doprostřed každé sněhové placičky.

Nakonec dejte péct cukrová vajíčka do trouby, jen sníh nesmí nikdy zežloutnout a už vůbec ne zhnědnout. Že jsou cukrová vajíčka pečená poznáte podle toho, že půjdou jednoduše odloupnout od papíru na plechu.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.fresh.iprima.cz, Národní politika, 13.4.1929, strana 11, ISSN: 1805-2444